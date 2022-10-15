人物／吳欣盈遞補成立委　從新光大公主到政治圈拚經濟

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吳欣盈於2003年進入新光集團，在父親吳東進身邊擔任特助，同時擔任新光人壽慈善基金會執行長，2013年投入金融事業與數位浪潮創新，媒合國際策略聯盟機會與各項跨國公益合作。2019年11月獲得台灣民眾黨提名為不分區立委、名列第七名，此次蔡璧如宣佈辭職後，吳依法將遞補為台灣民眾黨不分區立法委員。
許多人好奇被喻為是新光集團大公主的吳欣盈為何會投身政治？其實早在吳欣盈留學英國攻讀碩士時，她就曾擔任英國保守黨副黨魁彼得．萊利（Lord Peter Lilley）的選民服務與政策研究助理，曾第一線面對選民，也因為參與法案研究，開啟她關注政治事務。
吳欣盈之前接受媒體訪問表示，自己學的是財經金融專業，年輕時又待在國外擁有國際觀，她看台灣的發展常常有很多擔心與焦慮，因為科技日新月異、經濟發展快速，但貧富差距拉大，她想提升國家競爭力，讓社會各階層都能分享經濟發展的果實。
而說起從財經圈跨到政治圈，香港反送中事件就是讓吳欣盈決心投身政治的最重要關鍵。她回想當時發生香港反送中事件，每個黨都在趁勢搭「順風車」希望事件發酵能幫助自己的黨，但她想的卻是台灣能否利用這次機會吸引香港的國際人才邁向亞太金融中心的目標。
吳欣盈也曾說，如果她有機會進入立法院，她將會對退休、長照、女權與提升台灣競爭力的政策會有較多著墨。她認為台灣很有創新條件，但必須要有跨時代、跨族群與跨產業別的政策，也就是必須要有新的思維去顛覆現有產業，台灣才有機會，像是台灣經濟要有下一波成長動能，共享經濟與長照產業可能都是機會，台灣必須好好把握。
只是出身新光集團的吳欣盈，家族財力雄厚，媒體曾報導，粗估吳欣盈家族資產達326億元，且家族相關事業包括新光金控、新光醫院、新光三越百貨、新光保全以及瓦斯等事業，現階段的吳欣盈可能只給人是新光大公主、財力雄厚的印象，這讓她在政治圈有比較多的鎂光燈焦點，但家族對她來說有助力也有阻力，如何擺脫集團包袱，說服人民並真正為基層做事打拼可能還得時間來證明。