尼莎颱風今生成！「共伴效應」雨量超驚人 趨緩時間曝光
目前位於菲律賓東方海面附近的熱帶性低壓（TD23）已經蠢蠢欲動，中央氣象局預估今（15）日午後就將生成為今年第20號颱風，中文譯名為「尼莎」（Nesat，柬埔寨命名，原意為捕魚），屆時也不排除同步發出海上警報的機率，但最需注意的，是明後（10/16、10/17）兩天颱風最接近台灣的同時，大陸高壓南下也造成東北季風增強，兩者相互引起「共伴效應」，不只會為北台灣、東半部地區帶來驚人雨勢，北台灣氣溫也會驟降，白天高溫約剩攝氏20～22度左右，夜晚清晨的低溫也會降到攝氏17～19度間，提醒民眾除了防颱防雨外，也需多添加保暖衣物。
氣象局預報員曾昭誠表示，TD23預計在今日下午至傍晚就會發展為颱風，由於其生成的位置和路徑在24小時內會對台灣周邊海域產生威脅，因此高機率在生成後立刻發布海上警報；尼莎颱風將在明後天兩天最靠近台灣並和東北季風產生共伴效應，依據氣象局發布的未來降雨趨勢可見，今日台灣東北部已有明顯降雨，到了明後天桃園以北、東半部皆有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭地區更是「紫到發白」，預計會有局部豪雨等級以上降雨發生，直到下週二颱風漸漸遠離，整體降雨才較為趨緩。
而溫度部分，未來東北季增強將帶來冷空氣，下週二、週三（10/18、10/19日）雖然颱風遠離，但體感涼冷更加明顯，尤其北台灣白天高溫可能只剩下攝氏20～22度，夜晚清晨的低溫降到攝氏17~19度間，秋意非常明顯，中部、花東地區白天的高溫降至攝氏23～26度間，南部地區高溫則在攝氏25～28度間，夜晚、清晨的低溫，在空曠地區同樣有機會降到攝氏20度上下，比起前段時間也是明顯降溫。
氣象局預估，尼莎生成後路徑主要偏西，雖然仍有往北移的機率，但暴風圈距離台灣陸地仍有很長距離，因此陸上警報機率低；強度部分，氣象局預估其行徑巴士海峽時會稍稍增強，未來暴風半徑將擴增至180公里，屆時台灣地區的風勢會明顯變大。
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