台股一週仍跌逾570點 持續趕底、靜待市場出現底部
因為美國商務部突然在7日宣布擴大對中國半導體的出口管制，美國半導體連續重跌，導致本週（10日）台股開盤即跳空下跌，市場恐慌驟升，儘管週四美股反彈也帶動台股紓壓，終場台股一週還是大跌574.16點，收在13128.12點，跌幅4.19%。法人指出，現階段還有許多事件尚未有結果，建議保留實力，靜待市場自然出現底部。
永豐投顧指出，上週美股連續重跌後在公布CPI數據後出現反彈，事實上CPI數據並不理想，九月核心CPI月增率仍在0.6%，顯示美國通膨頑強，FOMC有必要繼續升息來壓制。不過從上週股市表現可以猜測，美股固然是空方氣氛高漲，但是看法一面倒容易有反轉，而焦點事件最容易成為觸發點，未來美股焦點事件可能是十一月FOMC會議，更可能的是十一月國會期中選舉，在事件前後應該保持謹慎。
永豐投顧表示，美國商務部新的對中晶片出口管制嚴重衝擊半導體產業，過去台股的信心支柱是依賴台積電的競爭力，但是市場愈買愈跌，如今終於出現動搖，等於所有股票都回到起點，或許是大空頭周期的必然結果。因此在最後階段，建議保留實力，靜待市場自然出現底部。最低點是實力強大的投資人用大量資金通吃最後斷頭籌碼，一般投資人實力有限，只能等待現象、不求參與現象。
永豐投顧指出，眼前無論從總經還是產業都是偏空，而且還有許多事件尚未有結果，例如FOMC態度仍是鷹派，只能等待期轉向。因此在空方格局下，反彈應站在賣方，如以加權指數來看，十日線13400點與月線13700點都是壓力，建議逢壓力減碼，保留實力、耐心等待，預估新一周指數區間12500到13500點。