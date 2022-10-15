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林心如、楊謹華不爭紅毯第一美　楊祐寧：live版華燈初上

▲楊祐寧（左起）、林心如、楊謹華出席《華燈初上》金鐘媒體茶敘。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊祐寧（左起）、林心如、楊謹華出席《華燈初上》金鐘媒體茶敘。（圖／記者葉政勳攝）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-15 13:02:492022-10-15 13:22:42

熱門影集《華燈初上》入圍今年第57屆金鐘獎，獎項多達11個，他們昨（14日）舉行金鐘入圍茶敘，女主角林心如、楊謹華及男主角楊祐寧共同出席。此次雙入圍戲劇及迷你劇男主角的楊祐寧，被問及金鐘戰袍已經選定了嗎？他開玩笑說：「還有30幾套沒試完！」自信喊話：「入圍就是肯定，對自己有信心！」

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▲楊謹華（左）、林心如（右）出席《華燈初上》金鐘媒體茶敘。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.10.14）
▲楊謹華（左）、林心如出席《華燈初上》金鐘媒體茶敘。（圖／記者葉政勳攝）
每年金鐘紅毯看頭十足，雙女主角被問及會不會想搶今年「紅毯第一美」稱號？林心如笑回：「不搶！」並誇讚楊謹華說：「但妳每次都很美！」楊謹華則回應：「我也只有那一次而已，妳也很美呀！」此時楊祐寧看著兩人互誇笑虧：「我好像在看live版的《華燈初上》，在客人面前互相較勁。」

曾當過金鐘評審的林心如與楊謹華，面對頒獎典禮時間越來越近，問及會不會緊張？林心如表示：「剛得知入圍時會比較緊張，反而現在離時間越來越近，也顯得越來越輕鬆，但對於要節食、戒酒會比較辛苦。」楊謹華則說：「會緊張應該是在公布得獎者時刻，反而老公勸我平常心，因為擔心會像以前年輕時得失心較重，但是現在自己是很平靜的。」

對於兩位媽媽這次的入圍，楊祐寧非常看好，認為兩位勢均力敵。楊祐寧也分享看完《華燈初上》播出後的觀感，「看到兩位媽媽在華燈裡的表現，覺得她們一定花了很多時間的準備，在戲中的表演才會這麼的自然行雲流水，反觀自己，覺得可以跟他們兩個一起對戲，非常的榮幸。」

今年金鐘獎男主角競爭激烈，對於自己有多少勝算？楊祐寧笑回：「我數學不好！」但也是希望能雙喜臨門，因為都是很好的作品。他亦透露得獎感言還沒準備，但有先詢問要感謝的工作人員名單，坦言怕漏掉，畢竟入圍兩個獎項，擔心念錯。

此次金鐘新增「金鐘57人氣獎」，得知《華燈初上》目前與第一名《火神的眼淚》相差1萬多票，三人笑回：「馬上來買水軍！」楊祐寧笑說：「因為得失心較重！」《華燈初上》亦入圍最佳戲劇獎，被問到勝算有多少？製作人林心如表示：「當然希望會得獎，因為這是對《華燈初上》所有的演員及工作人員的一個肯定，但還是以平常心看待。」

▲林心如出席《華燈初上》金鐘媒體茶敘。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.10.14）
▲林心如出席《華燈初上》金鐘媒體茶敘。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊祐寧（左）、楊謹華（中）、林心如（右）出席《華燈初上》金鐘媒體茶敘。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.10.14）
▲楊祐寧（左起）、楊謹華、林心如出席《華燈初上》金鐘媒體茶敘。（圖／記者葉政勳攝）

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