林心如、楊謹華不爭紅毯第一美　楊祐寧：live版華燈初上

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曾當過金鐘評審的林心如與楊謹華，面對頒獎典禮時間越來越近，問及會不會緊張？林心如表示：「剛得知入圍時會比較緊張，反而現在離時間越來越近，也顯得越來越輕鬆，但對於要節食、戒酒會比較辛苦。」楊謹華則說：「會緊張應該是在公布得獎者時刻，反而老公勸我平常心，因為擔心會像以前年輕時得失心較重，但是現在自己是很平靜的。」
對於兩位媽媽這次的入圍，楊祐寧非常看好，認為兩位勢均力敵。楊祐寧也分享看完《華燈初上》播出後的觀感，「看到兩位媽媽在華燈裡的表現，覺得她們一定花了很多時間的準備，在戲中的表演才會這麼的自然行雲流水，反觀自己，覺得可以跟他們兩個一起對戲，非常的榮幸。」
今年金鐘獎男主角競爭激烈，對於自己有多少勝算？楊祐寧笑回：「我數學不好！」但也是希望能雙喜臨門，因為都是很好的作品。他亦透露得獎感言還沒準備，但有先詢問要感謝的工作人員名單，坦言怕漏掉，畢竟入圍兩個獎項，擔心念錯。
此次金鐘新增「金鐘57人氣獎」，得知《華燈初上》目前與第一名《火神的眼淚》相差1萬多票，三人笑回：「馬上來買水軍！」楊祐寧笑說：「因為得失心較重！」《華燈初上》亦入圍最佳戲劇獎，被問到勝算有多少？製作人林心如表示：「當然希望會得獎，因為這是對《華燈初上》所有的演員及工作人員的一個肯定，但還是以平常心看待。」