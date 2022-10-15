《原子》KK遇「女孩倒追」不知所措 羞認楊丞琳是天菜
從《原子少年》被發跡的KK洪禹翔，原來跟同隊的水星林毓家是好哥兒們！他日前接受LiTV訪問，坦承私下跟小2歲的林毓家感情甚篤，「其實水星的大家都很好，毓家雖然年紀小我2、3歲，但他的心智年齡很成熟，很理解我的想法是什麼！」而KK最欣賞的，則是天王星的唐立杰與火星的陳信愷，KK讚唐立杰的眼神很放電，當然貼心也不在話下，「第5次公演時，我被淘汰了，他私訊我不要難過，未來的路還很長，也曾跟我說『我認你當弟弟』。」而陳信愷則是知道KK隻身在台北打拚後，經常關心他的生活日常。
KK以音樂比賽踏入演藝圈後，隨即接演戲劇《扳手阿發》，飾演謝祖武的學生之一，未來無可限量。事實上，他國小4年級，就擔任廣播員，便希望未來能當主持人，後來因緣際會下，認識黃子佼和陳明珠，2位前輩的敬業態度與親和力，都讓KK致敬不已，更是確認想朝主持之路的決心，得知此事，黃子佼也在第一時間親自給予KK鼓勵。
聊到粉絲最關心的愛情，KK有問必答，對於理想型，他表示要愛家人、心地善良外，彼此要聊得來才行，「我其實很愛聊天，如果跟我沒有話題，我會覺得無聊。」至於另一半年齡的「廣度」，他則不加思索：「我偏愛姊姊多一點！其實大我10歲也OK！我曾經跟我媽討論過這問題，她說你喜歡就好。」
被問到若楊丞琳現在單身、表態要求交往，KK立刻大喊：「馬上！真的馬上！而且她又是雙子座，我挺看星座的，因為我天秤，比較偏愛風象星座！」談過3次戀愛的KK，是個容易受對方暖心舉動便陷下去的人，國小、國中跟高中都有一次戀愛經驗，KK也聊到國小擔任廣播員時，經常一起播報的女孩，在某天突然握住了自己的手，用行動暗示告白的情愫，讓他嚇到，「是握住我的手！不是親！國小就親太早了！我會被我媽打死吧！」