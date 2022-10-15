2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／本土確診增43478例！死亡+77、境外+32

▲指揮中心表示，今（15）日新增43478例本土個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（15）日新增43478例本土個案。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-10-15 14:03:29

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增43,510例COVID-19確定病例，分別為43,478例本土個案及32例境外移入；另確診個案中新增77例死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之43,478例本土病例，為19,639例男性、23,828例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,324例)，臺中市(5,486例)，高雄市(4,661例)，桃園市(4,475例)，臺北市(4,301例)，臺南市(3,437例)，彰化縣(2,294例)，屏東縣(1,443例)，新竹縣(1,103例)，雲林縣(1,086例)，苗栗縣(1,060例)，新竹市(961例)，宜蘭縣(823例)，嘉義縣(750例)，南投縣(742例)，基隆市(711例)，花蓮縣(584例)，嘉義市(533例)，臺東縣(351例)，金門縣(172例)，澎湖縣(162例)，連江縣(19例)。

指揮中心指出，今日新增77例本土病例死亡個案，為48例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、75例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至10月12日，死亡日期介於9月28日至10月12日。

指揮中心說明，今日新增32例境外移入個案中，為18例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自泰國(2例)，紐西蘭及馬來西亞(各1例)移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年9月14日至10月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,688,801例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,543,637例排除)，其中7,142,418例確診，分別為35,703例境外移入，7,106,661例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。  2020年起累計11,843例COVID-19死亡病例，其中11,827例本土，個案居住縣市分布為新北市2,438例、臺北市1,324例、臺中市1,212例、高雄市1,115例、桃園市904例、臺南市884例、彰化縣669例、屏東縣479例、雲林縣366例、南投縣364例、苗栗縣317例、嘉義縣290例、基隆市263例、宜蘭縣256例、花蓮縣204例、新竹縣195例、嘉義市190例、臺東縣163例、新竹市135例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

今年已10912本土病例死亡！9成具潛在病史　2/3未打滿3劑

解封搶去日本玩！虎航「航班狂取消」　苦主見原因全氣炸

四大超商解封咖啡折扣包！「美式23元、拿鐵28元」今開喝

解封首批韓國旅行團抵台！嗨喊「我愛台灣」：想吃臭豆腐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀