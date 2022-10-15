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全台藝術節盤點！「夜光森林」超浪漫　絕美地景打卡必拍

▲位於台南的隆田生態文化園區，大隆田展區有藝術家辛綺作品《沉水流光》。（圖／台南市文化局、宜東文化提供）
▲位於台南的隆田生態文化園區，大隆田展區有藝術家辛綺作品《沉水流光》。（圖／台南市文化局、宜東文化提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-15 13:13:482022-10-15 13:20:35

近幾個月全台有許多藝術節開跑，包含金門與故宮合作的「金門海洋藝術季」、花蓮首屆「富里有人嗅覺藝術季」的感官之旅；以及今（15）日於台南正式開展的「2022Mattauw大地藝術季」，有超過60件藝術作品，分為3大展區，其中大隆田展區以螢光線材打造出「夜光森林」，夜色漫漫下更添浪漫氣息，快跟著《NOWnews》一起來盤點全台藝術節亮點吧！

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▲（圖／台南市文化局、宜東文化提供）
▲大地藝術節「總爺藝文中心展區」，陳昱榮藝術家作品《漫流之境》。（圖／台南市文化局、宜東文化提供）
台南【2022Mattauw大地藝術季：曾文溪的一千個名字】
台灣史上單一縣市在廣的藝術季，是首個聚焦溪流權益的藝術季，貫穿曾文溪沿線，展區共有「總爺藝文中心」、「大隆田」、「渡拔地區」以上中下游的地文、水文、人文的溝通對話為目標，穿梭在山林之間，以最輕柔的方式，探討千百年來獨特的河流文化。

其中位於隆田生態文化園區的大隆田展區，作品《沉水流光》由藝術家辛綺創作，不僅白天可以到此拍照打卡，晚上更透過燈線的點綴，打造出夢幻的夜光森林，璇爛的光線順著樹木經脈設置，就像是曾文溪的涓涓水流。展期長達77天橫跨元旦及農曆，還會陸續舉辦超過20場活動。

展期： 2022年10月15日 - 2023年01月29日
地點：台南總爺藝文中心、171市道沿線區域

▲游文富藝術家作品「竹波」，表現出故宮文物「山水蒔繪小方盒」層層堆疊的水波紋感覺。（圖／取自《金門海洋藝術季》FB）
▲游文富藝術家作品「竹波」，表現出故宮文物「山水蒔繪小方盒」層層堆疊的水波紋感覺。（圖／取自《金門海洋藝術季》FB）
【金門海洋藝術季：城色故事】
2022金門海洋藝術季首度與故宮博物院合作，結合故宮文物元素，強化藝術品展出內涵，推出兼具金門風味、故宮文物與藝術家發想的特色藝術品，將展出6座大型藝術品、8件微型創作，呈現於金城鎮。以民國70 ，80年代熱門古蹟景點，做為藝術品創作元素之根據地，新舊元素的融合 ，透過藝術季讓旅客重新認識原已沈睡的景點

透過故宮收藏的《雕橄欖核舟》、《山水蒔繪小方盒》、《一號同安梭船圖》、《掐絲琺瑯鼎》、《掐絲琺瑯獅子》、《海天霞照圖》等6件文物元素，融合為主視覺圖樣，呈現獨特的「故事」，加上使用豐富色塊描繪出精彩的藝術裝置，使故宮文物與金門地景完美融合在一起。

展期：2022年10月1日-2022年10月31日，6座大型藝術品展至2023年9月底

六大藝術品地點、亮燈時間：

「舟核」於莒光樓展出，亮燈時間為每日下午18~23時
「光舟」於同安渡頭展出，亮燈時間為每日18~23時
「守護神」於城鎮之星展出，亮燈時間為每日18~23時
「嵐天畫境」於延平郡王祠展出，亮燈時間為每日18~23時
「竹波」於古崗樓前方廣場展出，亮燈時機為每日17~21時30分
「風獅爺復育計畫」於歐厝風獅爺展出，作品以太陽能供電方式，亮燈時間約為天黑後3~4小時。

▲花蓮富里有人嗅藝術節。（圖／廠商提供）
▲花蓮富里有人嗅藝術節，邀請在地藝術家、台灣以及日韓等跨界藝術家，循著氣味融合各自創作媒材，打造藝術感官之旅。（圖／主辦單位提供）
【花蓮富里「有人嗅藝術節」】
「有人嗅藝術節」展覽為免費入場參觀，活動邀請富里在地藝術家、台灣以及日韓等跨界藝術家，循著氣味融合各自創作媒材，包含攝影、雕塑、繪畫、壁畫、自然聲景以及古調吟唱的黑膠計畫等等，為「富里有人 嗅覺藝術季」量身訂做，一場與自然共舞的「藝術感官之旅」。

作品遍及富里幾個代表性的場域，如將廢棄國小教室改建成食藝教室及展覽空間，成為觀光休閒的景點之一「羅山露營區」；台九線左轉富里的入口住民宅；原為林務局空置的場地，經富里鄉農會承租後重新整理的「馥茶堂」；或造型建築設計獎的富里火車站等。透過藝術創作找回人與土地的連結，希望讓更多人看見富里的美麗與風情。

展期：2022年9月10日-2022年11月6日；每日11點至下午6點
地點：馥茶堂、花東縱谷國家風景區－羅山遊客中心、羅山露營區、瑞舞丹戲院、六十石山、富里鄉中興路。

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