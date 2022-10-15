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捷運局駁斥政見引用錯誤　林佳龍：不要吃水果砍樹頭

▲針對新北市捷運局駁斥政見引用錯誤，林佳龍受訪要新北捷運局飲水思源、不要吃水果砍樹頭。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.10.15）
▲針對新北市捷運局駁斥政見引用錯誤，林佳龍受訪要新北捷運局飲水思源、不要吃水果砍樹頭。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.10.15）

記者吳嘉億／新北報導

2022-10-15 13:46:45

民進黨新北市長候選人林佳龍今（15）日上午出席新北市議員候選人顏蔚慈競選總部成立大會，對於新北市政府捷運局回應駁斥政見引用錯誤，林佳龍表示自己也當過交通部長，幫新北解決很多交通問題，沒有感謝也不會怪罪，但要飲水思源、不要吃水果砍樹頭，這是為人處事基本道理，也呼籲新北市長侯友宜不要只講「好好做事」，卻放任下面的人爭功諉過跟批評，好好完成民主嘉年華的選舉，提升台灣民主品質。

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林佳龍回應交通局的新聞稿駁斥說到，民主選舉像一場嘉年華，不要去用負面的語言或文字做負面選舉，對方講說自己抄襲，那是抄襲哪一點？自己提以溪北為主的縱貫線捷運，他們說有五泰輕軌也是我當交通部長時同意支持的，那走比較在城市外圍的平面輕軌；我們提出是要升級，中運量、立體化的捷運，服務人數相差十倍，產生的功能也不一樣，在核心區一定要以立體化捷運為主，這是很重要的政策差異，可以討論跟辯論，不要用情緒性的語言，很尖酸刻薄。

林佳龍進一步指出，最重要的是新北市公務人應保持行政中立，不要充滿情緒，甚至比競總還要嗆辣，表示自己也當過交通部長，幫新北解決很多交通問題，沒有感謝也不會怪罪，但不要連基本尊重都沒有，從汐東捷運、林口交流道、淡北道路都有自己幫忙過的痕跡，不用說飲水思源，但不要吃水果砍樹頭，這是為人處事基本道理。

林佳龍說到，從新聞上看到侯市長不但對此縱容還鼓勵局處去反擊，還由下面的人去擋子彈做打手，從恩恩案、警察打人到過去的鄭南榕案，這是檢驗政治人物人格的關鍵時刻，所以期待侯市長跟執政團隊溝通，不是只講「好好做事」，然後放任下面的人爭功諉過跟批評，覺得民主可以低俗但也可以高貴，希望這場民主嘉年華的選舉，可以提升台灣民主的品質。

新北市局捷運局昨日夜間發布新聞稿回應，指出林佳龍團隊主張的溪北捷運內容不實，引用錯誤，像是五股泰山輕軌捷運站間運量等數據，提出的溪北捷運沒有規劃圖，路線走哪裡都沒標示，只有與五、泰、板輕軌同樣的轉乘站，強調是欺騙市民，扭曲五泰輕軌捷運，讓市民誤解，重申是新北捷運建設推動的專業局，為了不抹煞本局基層同仁認真規劃興建的努力，要說明清楚，捷運局長李政安也強調未來如有對新北捷運建設推動不實指控，一定會澄清及嚴正駁斥。

▲林佳龍出席新北市議員候選人顏蔚慈競選總部成立大會，現場也與支持者大合照。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.10.15）
▲林佳龍出席新北市議員候選人顏蔚慈競選總部成立大會，現場也與支持者大合照。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.10.15）

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