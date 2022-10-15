黃連煜曾奪金鐘雙冠王 老王樂隊喊話「掛一串香蕉」上陣
「第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於今（15）日在國父紀念館隆重舉辦，今年共有83家業者、885件作品參賽，參賽件數較去年度增加，計有126件作品入圍，將分別角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等共26個獎項。今年的表演節目共有三段，其中一段演出「跨世代之流」，由台灣新生代民謠搖滾樂團老王樂隊與「金曲33最佳客語獎」的黃連煜共同演出。
稍早進行彩排，黃連煜與老王樂隊共演唱三首歌曲，包含國語、台語、客語，黃連煜還首次在表演中吹上低音號，他表示這是第一次帶上台演出，而這次和老王樂隊合作主題是「跨世代」，黃連煜笑說年紀跨世代，但音樂是沒有跨世代的，他們笑說老王也有個「老」字。老王樂隊主唱立長表示跟黃連煜老師演出非常親切，不會有跨世代的感覺。
這次黃連煜與老王樂隊知道要彼此合作演出，為了選歌也花了一些時間，黃連煜表示，這次選了國台客三首歌，希望可以讓大家放輕鬆看演出，老王樂隊及黃連煜平時看起來話少，但一開口都是幽默的冷面笑匠，特別是老王樂隊主唱立長的幽默，更是讓人摸不透。為了參加典禮，平常比較隨性的黃連煜，在今晚典禮的造型搭配上，笑說與老王樂隊也一起花了一些巧思。
由於黃連煜之前主持廣播節目《我是東西南北香蕉人》，獲得金鐘雙冠王，今天的表演也將節目片頭搬上舞台，融入今天的表演中，老王樂隊開玩笑說既然這樣，乾脆大家身上都掛一串香蕉。這次黃連煜吹上低音號演出，他表示以前都是玩玩，這次覺得滿適合節目演出，老王樂隊也鼓勵他使用，剛好可以搭上管樂風潮。