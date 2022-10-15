2022台灣設計展首座國際大獎 青春雙展區榮獲三大獎項
▲青年局設計中島」棧六庫「青春限動YOUTH STORY」奪美國MUSE設計大獎－概念設計金獎。（圖／高市府青年局提供）
由高雄市政府青年局所主導的「青春雙展區」，為2022台灣設計展搶先拿下三個國際大獎。「台灣設計設計台灣」總策展副市長史哲今（15）日表示，台灣設計展所有策展團隊及參與者皆企圖透過台灣設計構築夢想，相信高雄已一步一步，由港灣出發，讓世界看到高雄，看見台灣。這次展覽期中即獲國際大獎，正是目標的落實以及對所有參與團隊的肯定！
棧六庫「青春限動YOUTH STORY」勇奪美國MUSE設計大獎－概念設計金獎，棧五庫「不朽青春YOUNG AT HEART」榮獲美國MUSE設計大獎－概念設計銀獎，另青春限動展區中的「限動索引STORY INDEX」也拿下美國MUSE設計大獎－室內設計銀獎。此次青春雙展區由「瘋設計」作為共同策展與展場設計，展期中即履傳捷報佳績，讓台灣設計線上線下呈現一種異地共演的型態，同步於高雄及國際舞台閃耀登場。 ▲青年局設計中島棧五庫「不朽青春YOUNG AT HEART」獲美國MUSE設計大獎－概念設計銀獎。（圖／高市府青年局提供） 青年局局長張以理表示，隸屬於國際獎項協會（IAA）的美國謬思設計大獎，以發掘全球設計繆思為宗旨，是設計界極具指標性的重要活動，每年皆有許多設計作品角逐獎項。這次獲獎所代表的意義不僅僅是獎項名稱的單一層意義，由於青春雙展區匯聚世代青年呈現青春精神與青年設計力的特殊性，因此相信對於台灣當代青年暨所有參與者都有相當的鼓舞作用。 ▲青年局設計中島青春限動展區中的「限動索引STORY INDEX」奪得美國MUSE設計大獎－室內設計銀獎。（圖／高市府青年局提供）
瘋設計張慧菁總經理認為，參與「青春雙展區」，首要任務就是要將「青春」這個主題達到「設計現代感」，讓年輕人身歷多元宇宙的虛實空間裡，每個印入眼簾的畫面也都是被設計出來的，而棧六庫的「青春限動」與棧五庫的「不朽青春」兩個展館就在每次密集會議中，不斷長出不同類別、樣貌、產業的設計素材，而這兩個展館（13個主題展區）互有串連，更以社群網站「限動」為策展核心，積極與民眾互動。
青年局表示，2022台灣設計展「台灣設計設計台灣」，展覽及系列活動持續火熱進行中，展期至10月23日止，期間每週末辦理講座與派對活動，邀請大家一起蒞臨本次獲獎的「青春雙展區」，探索青春的無限可能。