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大馬女大生遇害！黃明志酸「台灣越來越安全」：2年死3個

▲馬來西亞籍蔡姓女大生疑遭30歲陳姓男網友勒斃，消息一出震驚社會，對此，馬來西亞籍的藝人黃明志今（15）日發文哀悼，忍不住狠酸「台灣真的越來越安全了」。（圖／翻攝自當事人IG、黃明志臉書）
▲馬來西亞籍蔡姓女大生疑遭30歲陳姓男網友勒斃，消息一出震驚社會，對此，馬來西亞籍的藝人黃明志今（15）日發文哀悼，忍不住狠酸「台灣真的越來越安全了」。（圖／翻攝自當事人IG、黃明志臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-15 14:27:462022-10-15 14:36:22

台北市士林區一間公寓13日傳出命案，一名就讀銘傳大學4年級的馬來西亞籍蔡姓女大生被發現陳屍在租屋處床上，疑遭30歲陳姓男網友勒斃，得年24歲，消息一出，震驚社會，目前全案仍在調查當中。對此，馬來西亞籍的藝人黃明志今（15）日在臉書發文哀悼，也忍不住狠酸「台灣真的越來越安全了」。

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▲馬國蔡姓女大生，13日遭陳男於士林租屋處勒斃。（圖／翻攝自蔡女IG）
▲馬國蔡姓女大生，13日遭陳男於士林租屋處勒斃。（圖／翻攝自蔡女IG）
黃明志今天在臉書粉專發文，一開頭就狠酸「台灣真的越來越安全了」，接著諷刺「兩年死3個了，R.I.P.」。事實上，除了蔡姓女大生，2020年1月和10月，台灣都曾發生馬來西亞女大生遇害事件。

▲馬來西亞歌手黃明志在臉書狠酸「台灣真的越來越安全了」。（圖／亞洲通文創提供）
▲馬來西亞歌手黃明志在臉書狠酸「台灣真的越來越安全了」。（圖／亞洲通文創提供）
貼文一出，網友紛紛留言，「這種諷刺，台灣人都認同，畢竟太多恐龍」、「馬來西亞的朋友，很抱歉台灣的法律不夠健全」、「真的很丟臉，我們台灣人也無法接受台灣的司法」、「台灣的司法已經死了」、「台灣法律是保護有錢、有權有勢的人」、「真的很對不起...」、「身為台灣人民的我，很誠懇的跟你們馬來西亞人民道歉，真的很抱歉」。（編輯：郭佩蓉）

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