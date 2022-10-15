人體超越音速！ 太空跳傘寫人類歷史

十年前Red Bull Stratos 平流層計畫啟動，跳傘運動員Felix Baumgartner 在全球數百萬人見證下，搭乘特製氦氣球與加壓艙起飛至離地 39 公里的平流層一躍而下，以超越音速的自由落體創下世界紀錄。





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