纖博館「高中制服展」 帶你回顧學生制服的歷史演變

臺中市纖維工藝博物館歡慶四週年生日，特別策劃「那些年的我們～高中制服展」今日登場，展出新民高中、文華高中等多所公私立高中職學生制服，用制服回顧時代演變痕跡，也讓民眾重溫那段青春活力的年少時光!





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「那些年的我們～高中制服展」規劃「青春起跑線」、「青春賽道」、「青春回憶殺」、「實習工廠」、「下課十分鐘」等五個主題區，展現臺中市高中職學生制服之歷史演變與多元設計，從白襯衫、卡其褲、百褶裙到大盤帽都曾經是制服基本款，而從60、70年代的改裝喇叭褲、90年代的百褶裙搭泡泡襪到千禧年後的日、韓風格制服，更是一代代學子用制服展現自我、追逐流行不可或缺的一部分。





▲台中纖維工藝博物館舉辦的高中制服展，展出學生制服今昔不同。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.15)

文化局指出，「那些年的我們～高中制服展」是纖維工藝博物館以「制服演變」、「紡織產業」、「校園文化」為三大策展主軸的主題特展，從紡織產業文化、校園回憶、工藝價值出發，蒐集臺中各地的高中職學校制服、歷史照片，展現出紡織工藝與服裝製程在制服上的應用與演變，搭配展場營造的「校園情境」，例如操場跑道、司令台、教室、實習工廠、福利社等校園場景，營造數代人之間共同的回憶話題。





此外，配合展覽將逐月舉辦體驗活動，例如制服生日卡片、舊布回收製作再生杯墊，以及學號刺繡等DIY活動，要帶領大家重返青春歡樂的校園時光，建構出回憶與歡樂滿滿的制服主題特展。





另外本次展覽在展場還有一大亮點，就是由沙鹿高工紡織科提供目前全臺僅存之一臺大型「換梭式織機」(寬2.5公尺、長1.5公尺)於現場展出，沙鹿高工是全國唯一設有紡織及染整科的高職學校，與盛極一時的鹿寮成衣商圈有密切的地緣關係。





纖維工藝博物館在10月館慶期間，除了「那些年的我們～高中制服展」外，也推出一系列展覽與活動，包括10月22日「創纖講堂：都鐸王朝刺繡藝術的影響」刺繡講座、常設展「華麗的時尚派對」、「0與1的奧秘－當代提花織物探索」、裝置藝術「光影織間」及戶外纖維植物區「綠野纖蹤」等，歡迎民眾免費自由參加觀賞，活動訊息可至纖維工藝博物館官網(https://mofia.taichung.gov.tw/)或臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/mofiataichung/）查詢。。



