習近平二十大演說受矚！外媒：擬警告美國勿干涉台灣問題

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報導指出，過去3年，北京推出的一系列舉措也在暗示這點，這些政策內容看起來就像是對統一後的台灣所進行的具體規劃，暗示統一的時代終將到來，包含建立福州和台北之間的鐵路連接、計劃在2035年前完成國家交通網絡項目等等，社群媒體上還出現建議中國民眾，統一後該如何在台灣購買房地產的內容。
雖然習近平極力推廣一國兩制和大一統願景，但在台灣，自2020年初以來，因為新冠疫情和政治等因素，兩岸交流嚴重受限，台灣政府拒絕與北京更深層的融合，就連主流反對黨人士也拒絕討論統一，因為絕大多數人都希望保持事實上的獨立。
報導提到，習近平正從前任胡錦濤所奉行的耐心方針，轉向更加強調統一的政策，其中一個重要原因，就是北京認為美國試圖改變台海現狀，特別是對台軍售、美國政界人士接連訪台、以及美國總統拜登多次聲明，承諾會在北京侵台時協助保衛台灣。
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，隨著美中之間的大國競爭日益激烈，北京越來越專注於抵制外界對台灣問題的干預，北京政府8月就曾發表白皮書，聲稱外部勢力企圖利用台灣遏制中國，阻止中國實現完全統一、民族復興的進程，直言：「外部干涉肯定會是習近平在二十大講話上的重點。」
然而，儘管北京對台實施一連串軍事恫嚇，但也有分析人士認為，美軍和情報界對於北京即將侵台發出的警告有些過頭，因為北京仍具有戰略耐心，比起戰爭，可能更偏向使用武嚇、威懾和脅迫，習近平不惜一切代價的機率仍偏低，因為統一需要與中國的偉大復興一起實現，即使他不會放棄使用武力，但前提是統一也不能損害到民族復興這一最終目標。