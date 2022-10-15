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習近平二十大演說受矚！外媒：擬警告美國勿干涉台灣問題

▲有外媒分析認為，外部勢力干涉台灣問題一事，可能會是習近平本次二十大談話的重點之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒分析認為，外部勢力干涉台灣問題一事，可能會是習近平本次二十大談話的重點之一。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-15 14:58:37

中共第二十次全國代表大會（中共二十大）即將拉開帷幕，由於兩岸關係近期相當緊繃，因此外界也相當關注中國國家主席習近平是否會發表重要的涉台言論。有外媒指出，習近平將統一台灣與實現中華民族偉大復興的計劃連在一起，隨著二十大的召開、習近平將成為自毛澤東以來，首位超過2屆任期的中共領導人，政策專家認為北京可能會加快實現統一的腳步。

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根據《金融時報》報導，台灣的資深中國問題專家趙春山認為，北京在處理台灣問題上不會久拖，因為習近平自己說過，台灣問題不能拖，所以會以他們可以處理的方式先做。

報導指出，過去3年，北京推出的一系列舉措也在暗示這點，這些政策內容看起來就像是對統一後的台灣所進行的具體規劃，暗示統一的時代終將到來，包含建立福州和台北之間的鐵路連接、計劃在2035年前完成國家交通網絡項目等等，社​​群媒體上還出現建議中國民眾，統一後該如何在台灣購買房地產的內容。

雖然習近平極力推廣一國兩制和大一統願景，但在台灣，自2020年初以來，因為新冠疫情和政治等因素，兩岸交流嚴重受限，台灣政府拒絕與北京更深層的融合，就連主流反對黨人士也拒絕討論統一，因為絕大多數人都希望保持事實上的獨立。

報導提到，習近平正從前任胡錦濤所奉行的耐心方針，轉向更加強調統一的政策，其中一個重要原因，就是北京認為美國試圖改變台海現狀，特別是對台軍售、美國政界人士接連訪台、以及美國總統拜登多次聲明，承諾會在北京侵台時協助保衛台灣。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，隨著美中之間的大國競爭日益激烈，北京越來越專注於抵制外界對台灣問題的干預，北京政府8月就曾發表白皮書，聲稱外部勢力企圖利用台灣遏制中國，阻止中國實現完全統一、民族復興的進程，直言：「外部干涉肯定會是習近平在二十大講話上的重點。」

然而，儘管北京對台實施一連串軍事恫嚇，但也有分析人士認為，美軍和情報界對於北京即將侵台發出的警告有些過頭，因為北京仍具有戰略耐心，比起戰爭，可能更偏向使用武嚇、威懾和脅迫，習近平不惜一切代價的機率仍偏低，因為統一需要與中國的偉大復興一起實現，即使他不會放棄使用武力，但前提是統一也不能損害到民族復興這一最終目標。

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