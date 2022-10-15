高球／最終回合逆襲!　王偉軒擊敗超級新人奪生涯第二冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
上月25日才轉職業的新人蔡雨達打出低於標準桿兩桿的70桿，四回合總桿低於標準桿10桿的278桿，兩桿之差居亞，獲獎金20萬元。
詹世昌打出67桿，四回合總桿281桿，名列第三。洪健堯交卡71桿，以287桿獲得第四名。李玠柏（71桿）與林文堂（75桿）同以288桿並列第五名收場。
王偉軒今天以落後蔡雨達一桿出發，前九洞就以一鳥一鷹33桿，追平超越打出小鳥及柏忌各二的蔡雨達，領先兩桿；後九洞蔡雨達緊追，第15洞結束，蔡雨達抓二鳥一柏忌，而王偉軒小鳥及柏忌各一，王偉軒僅保有一桿領先差距，第17洞五桿洞，蔡雨達一記24呎長推進洞抓鳥，王偉軒18呎老鷹推桿未進，但也抓鳥，兩人進入最後一洞四桿洞，王偉軒一記24呎小鳥推桿入洞，勝利在握，蔡雨達只以帕作收，以兩桿之差拱手稱臣。
王偉軒賽後表示，今天的開球依舊與前幾天一樣很穩定，所以第二桿進攻果嶺比較簡單，製造了較多的抓鳥機會，他認為今天把握住四個五桿洞都是兩桿打上果嶺，抓下一鷹三鳥，尤其以第9洞一記27呎的長推進洞獵下老鷹是關鍵致勝洞，打完七洞兩人同以總桿低於標準桿八桿成績平手，前九洞結束，王偉軒享有領先兩桿優勢。第17及第18洞連續兩洞抓鳥也是獲勝關鍵。
王偉軒曾於2020年拿下台巡及挑戰巡迴賽雙料獎金王，他表示，去年一年在美國訓練及打比賽，學到很多，尤其是運動心理方面，他指出，以前自己比較急躁，也會跟其他選手比較成績或打法，不過在這場比賽中，這些缺點都有改進，也是他第一次打風這麼大的比賽，很難設定目標，只設定打好自己的每一球，尤其在最後一回合決賽，設定五桿長洞抓鳥以外，都能沈住氣，在其他洞等候機會超前搶冠，最後果然成功奪冠。他今年仍以台巡賽為主要戰場，明年一月將參加亞巡參賽資格考試，今年的目標是希望再贏一兩場比賽。
這是蔡雨達的第一場職業賽，對於今天與冠軍擦肩而過覺得可惜，他賽後表示，今天開球不理想，前九洞多在救球，雖然在關鍵的長推桿很好，不過幾個關鍵球沒有把握好，以致落居亞軍。不過他說這次比賽達成原先賽前設定四回合打出低於標準桿雙位數的成績目標，也算是不錯的表現。