雨區又擴大！雙北等「8縣市」豪、大雨特報 警戒區域曝
目前位於菲律賓東方海面附近的熱帶性低壓（TD23）即將成為今年第20號颱風，中文譯名為「尼莎」（Nesat，柬埔寨命名，原意為捕魚），不過颱風尚未宣布生成，其外圍環流在今（15）日就已經為北台灣等迎風面地去帶來明顯雨勢，中央氣象局對此也針對「8縣市」分別發布豪雨和大雨特報，其中「台北市山區」更是亮出「大豪雨」的紅色警戒；尼莎預計在下午至傍晚間將生成，屆時氣象局不排除同步發出海上警報。
受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局提醒，臺北市山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、新北市山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及臺中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意；山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。警戒區域分別為，大豪雨：臺北市山區；豪雨：基隆北海岸、新北市山區、宜蘭縣山區；大雨：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、臺中市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。
氣象局表示，TD23預計在今日下午至傍晚就會發展為颱風，由於其生成的位置和路徑在24小時內會對台灣周邊海域產生威脅，因此高機率在生成後立刻發布海上警報；尼莎颱風將在明後天兩天最靠近台灣並和東北季風產生共伴效應，依據氣象局發布的未來降雨趨勢可見，今日台灣東北部已有明顯降雨，到了明後天桃園以北、東半部皆有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭地區更是「紫到發白」，預計會有局部豪雨等級以上降雨發生，直到下週二颱風漸漸遠離，整體降雨才較為趨緩。
尼莎生成後路徑主要偏西，雖然仍有往北移的機率，但暴風圈距離台灣陸地仍有很長距離，因此陸上警報機率低；強度部分，氣象局預估其行徑巴士海峽時會稍稍增強，未來暴風半徑將擴增至180公里，屆時台灣地區的風勢會明顯變大。
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