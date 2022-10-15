尼莎最新風雨預估！有機會放「颱風假」？氣象專家給答案

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭啟明表示，這次的尼莎颱風和2010年的「梅姬颱風」相當類似，都是行經台灣南邊，並且和東北季風產生共伴，但其暴風圈觸陸的機會太低，預期主要是「宜蘭山區」會有異常大的雨量，造成一些災害，其他地區很難達到放假標準；風力部分也是，尼莎颱風和下週東北季風主要是增強台灣沿海的風勢，陸地風勢雖然也會變大，但不會有過多影響，因此「無論如何颱風假機率都很低。」
根據中央氣象局下午5點發布的最新風雨預測資料顯示，從今日到下週一（10/15~10/17）颱風影響期間總雨量預估方面，以台北市、宜蘭縣的山區600 - 900毫米最多，其次是新北市、花蓮山區的500～800毫米，桃園、新竹山區400～600毫米，；平地方面，新北市、宜蘭縣500～800毫米最多，基隆、台北市也有400～600毫米的水準，花蓮、台東200～400豪米，新竹、苗栗、恆春半島等地100～200毫米。
風力預估方面，明日各地最大陣風約7到8級，平約風約5到6級，只有蘭嶼、綠島地區最大陣風約10到11級。以現有風雨預估條件來看，均未達到可以停班停課的標準。但氣象局提醒，明後兩天受到颱風外圍環流影響，巴士海峽平均風力7至8級，最大陣風10級；廣東海面及東沙島海面平均風力6至7級，最大陣風9級；中西沙島海面平均風力可達6級，雷雨區最大陣風９級，船隻請特別注意。明（１６日）晨起巴士海峽平均風力將增強至9到10級，最大陣風12級；下午起東沙島海面及中西沙島海面平均風力將增強至8到9級，最大陣風11級，船隻請嚴加戒備。
至於颱風假標準，根據行政院人事行政總處公布的《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，依據氣象預報，「颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時。」，或是「依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。」以及「風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。」各地方政府得以發布停止上班及上課。
>>>最好看的天氣新聞，最實用的穿搭撇步，都在《時尚氣象台》！！！