出席嘉義同鄉會 陳其邁：串連高雄到嘉義為半導體聚落
高雄市長陳其邁今(15)日上午出席高雄市嘉義同鄉會會員大會，陳其邁除感謝嘉義鄉親在高雄落地生根，也強調，上任兩年來，全力拚經濟，超前部署規劃半導體S廊帶計畫，不止台積電到高雄投資，包括中游、下游的廠商，如默克、英特爾、應材、三福氣體等世界大廠都要來高雄投資，將串連高雄、台南以及嘉義科學園區成為半導體產業聚落。
高雄市嘉義同鄉會今天上午在勞工局會議中心舉辦第13屆第2次會員大會，陳其邁特別前往致意。陳其邁指出，嘉義許多鄉親散居高雄各行政區一起打拚，讓高雄更進步，他滿心感佩。
陳其邁表示，自擔任市長以來，和大家一起打拚，各業銷售額比前年增加1兆5百億元，今年1至8月政府稅收2291億元，較去年同期多了665億元，同時已還債70億元，感謝大家共同打拚，讓高雄更進步。
陳其邁提到過往許多嘉義鄉親來到高雄，都住在前鎮、小港地區，現在則分散在高雄市各行政區，四處都有嘉義鄉親，他再次感謝大家的努力並向嘉義鄉親表示敬意，相信大家來到高雄在地打拚，讓高雄從過去重工業城市，慢慢轉變成高科技城市，此外，市府在亞洲新灣區也很努力招商，中央也在此投資110億元，感謝大家認真打拚，讓我們看到高雄產業的未來。未來也希望大家再繼續共同努力。