高雄電影節登場　「高雄人」全民入股、拍台灣故事

2022高雄電影節14日在高雄市圖書館總館與二期文創會館廣場熱情揭幕，現場超過百位國內外影視貴賓齊聚。市長陳其邁偕《咒》導演柯孟融走上星光大道壓軸登場，兩人一身簡潔輕帥打扮，猶如CP上身。柯孟融表示和市長一起走紅毯，是身為高雄人的榮耀，陳其邁也誇柯孟融，高雄培養這麼厲害的導演，是高雄的驕傲。
今年適逢高雄市電影館20周年，陳其邁表示，電影館是市民心中重要的電影地標、看電影的記憶，電影館不遺餘力推動台灣影視產業，高雄人電影投資、高雄拍短片獎助等，皆引領台灣影視政策的趨勢。高雄市政府創辦「高雄人」電影投資，今年不僅票房大獲成功，並入圍30項金馬獎，期待「高雄人」繼續投資台灣電影，這是270萬市民全民入股、拍台灣的故事，其中，《流麻溝十五號》拍出台灣民主化過程，讓他十分感動。
典禮邀請多位香港影視工作者出席，金馬得主黃勁輝、黃綺琳、朱凱濙，以及梁良、鍾繼昌、張志成、李巨源、霍達華等19位影人登場，他們目前工作重心部份轉移到台灣，部分影人也移居台灣，資深影評人梁良認為，透過高雄電影節讓台港影人更多交流，希望台港混血成為新的創作與產業勢力。
高雄市副市長史哲表示，邀請香港朋友出席電影節，為了呼應「惡宇宙」為自由而戰，也希望香港的影人朋友能繼續保有創作自由，拍出好的電影，高雄會是他們最好的靠山，一同搭起台港電影創作的橋樑。
2022高雄電影節於10月14日至10月30日，登場。總計放映200部電影與35部XR沉浸式作品，共276場電影放映與3597場XR放映，更難能可貴的是有37部作品為世界首映，皆創下歷年之最。購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」，或至影展現場服務台。