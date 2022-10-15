訪信維國宅！陳時中體會居民痛苦 承諾降低門檻啟動都更
位在北市金華地段信義路上的信維國宅已有50年屋齡，6層樓的住商混合建築屋況老舊髒亂，該處都更議題，成了年底台北市長選舉的重中之重。民進黨台北市長參選人陳時中今（15）日下午實地走訪，在大樓主委廖廣志帶領下深入2、3樓住宅，瞭解相關屋況，過程中，陳時中不免感到驚訝，也提及自己過去就曾來到此處。
走訪瞭解屋況後，陳時中也到地下一樓的區權會會場，與大樓住戶報告都更政策，並回應由大樓前主委羅培綸及住戶的報告與陳情。他表示，信維國宅是黃金地點，怎樣發揮最高價值，讓居民得到權益平衡，是要努力的方向，將來市府會主動調查，居民更新意願不用達到90%就可以啟動公辦都更，都更中心也會增加很多人力協辦。
陳時中今日實地走訪信維國宅，抵達後先向1樓市場攤位致意後，隨即前往2、3樓住宅，瞭解相關屋況。隨後，陳時中到地下一樓的區權會會場表示，謝謝大家給他機會，今天是試著來解決問題，並不是選舉行程。
陳時中表示，主委廖廣志帶他到各樓層看了一下，自己能感同身受住在這裡的痛苦，有需要改建的必要性，至於怎樣將相關問題解決、即時進行，是未來當市長必須要努力的。
陳時中也說，自己8月提出的政見裡面，就已經說明，將來居民更新意願不用達到90%，只要意願達到一定程度、高到一個程度、相對地高，市府就要開始來弄。
陳時中也說，包含整建住宅17處、海砂屋84處、危老建築110處都列為其未來要做的公辦都更重中之重，未來市府會主動調查住民意願，都更中心也會增加很多人力協辦。
陳時中最後也表示，信維國宅是黃金地點，怎樣發揮最高價值，讓居民得到權益平衡，相信是有可能可以做得到的，自己一定要往這個方向努力。