AcQUA源少年處男走秀 貢丸緊張到爆：做自己就好！
從原子少年水星出道的男團「AcQUA源少年」，今（15日）出席臺北時裝週開幕大秀，獻出走秀初體驗的李秉諭（貢丸）坦言很緊張，與其他成員以私底下自然一面呈現，孟耿如穿著自己創作、送給父親的畫作上場，老公黃子佼（佼佼）提醒她：「拋開在家黃臉婆的樣子！」
AcQUA成員除了林毓家，黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、須弘道都是第一次走秀，貢丸笑說：「我們大家都滿緊張的，但就做我們自己，以聊天、自然的感覺為主，很開心有這個機會來這邊走秀！」隊長莑茗說平常不會穿設計師的華服，因為經常練舞，都是著休閒服裝，能穿上有設計感的衣服很開心，毓家在旁直說：「很帥！」
至於誰表現最好，毓家說：「沒有最好，我們都很棒！算是互相提醒，我會講一些細節的東西，莑茗記性比較好，可以提醒大家怎麼走位。」莑茗補充，大家總共走三次，每次都是走完才趕緊複習下一場的走位。
難得現身公開活動的孟耿如，分享走秀心得：「感謝老師首次獻出女裝設計，我的衣服非常非常跳，上面的印花小巧思，是我畫給爸爸60歲生日禮物的一幅畫，還沒曝光過，很有紀念意義！」透露佼佼要她拋開黃臉婆的樣子，好好表現。
孟耿如笑言：「走秀時只想如何轉身才不會被裙子絆倒！」直言有一點點緊張，期許只要穩穩地走完，對她來說就是完美，並謙虛地說自己的創作是沾設計師的光，認為服裝設計是很深的領域，希望未來能繼續跟設計師合作。（編輯：楊穎軒）