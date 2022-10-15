小學招惹到對方女友！苗栗國1生慘遭6人圍毆 亮刀畫面曝
苗栗近期發生一起國中生霸凌事件，一名國1生疑因曾與對方女友發生摩擦，某天放學後，竟被一群人帶往學校附近空地，並遭到圍毆、恐嚇，過程中還有人亮刀，警方獲報後，已於14日通知涉案少年在家長陪同下到案說明，全案將依違反聚眾鬥毆、傷害、恐嚇及少年事件處理法函送苗栗地方法院。
據了解，被打的國1學生，與持刀主謀的女友在國小時互有嫌隙，本月11日亮刀的男學生得知後，便利用放學時間，將人約到一處空地毆打，離譜行徑被全程拍下並PO上網路，瞬間引發網友撻伐。
畫面中顯示，一名男學生手足無措站在空地上，旁邊還有許多人在叫囂助威，下一秒畫面右側身穿黑色外套的男子，便突然出腳將男學生踹倒，眾人見狀立刻一擁而上進行圍毆。
事後被打學生已在家長陪同下，前往警局報案，同時提出恐嚇、傷害等告訴；竹南分局則指出，參與傷人的6名少年皆製作完筆錄，後續將函請苗栗地方法院偵辦。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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