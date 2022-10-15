五月天石頭「激戰小三桂綸鎂」遭酸！老婆發聲：久了膩了
由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》改編自日劇《東京女子圖鑑》，播出後正反意見兩極，除了先前被網友砲轟的「戰南北」，再加上桂綸鎂在戲中「男友換不停」，目前為止每一集都有床戲，也引起不小討論。在最新第五集中，桂綸鎂的對象變成五月天吉他手石頭，兩人在戲中上演「激情床戲」，超大尺度也讓網友看呆，對此，石頭的老婆狗狗也發文了。
在第五集中，女主角林怡珊（桂綸鎂飾）分手控制狂Allen，在健身房遇到已為人夫的何健寰（石頭飾），豈料才認識一天就上床，男方表明和老婆是「開放式關係」，她為了愛情寧願當小三受盡委屈也不肯離去，甚至跑去嗆正宮「離婚好不好」。兩人在戲裡發展成「情侶」關係，床戲不斷，無論是到飯店開房間、戶外野戰、泡湯等，超大尺度引發熱議。
對此，不少網友也在論壇開轟，「第五集床戲我真的瘋狂快轉，不唯美也不激情，就真的有的反胃」、「我真的看到第五集，我已經不知道是不是在看慾女性愛圖鑑了＝＝」、「吻戲真的看了生理性反胃」、「性愛圖鑑，其他什麼都隨便帶過，床戲最認真」、「桂綸鎂到底片酬多少才會答應要演這部戲啊」、「第五集真的瘋狂.....連結，我以為我看的是18禁影集」、「這根本就是台北慾女性愛圖鑑吧，第五集尬到爆」、「我真的快看不下去了」。
對於火辣床戲，網友們也很好奇不常演戲的石頭，一演就這麼大尺度，那麼老婆的心情如何。正巧，石頭老婆今（15）日也在IG發文、曬出美照，「規規矩矩久了膩了，跳脫框架看看能否找到真正的舒適圈…身心靈都舒適的那種」，讓人不禁聯想，石頭平常給人的感覺「規規矩矩」， 似乎話中藏有別的意思。她也在文末Hashtag「妳看是下面我看是上面」、「每個人看的角度都不一樣，永遠無法真正的同理他人」、「但可以付出愛與陪伴給最喜歡的人事物」、「因為這個世界上最貴的是時間」和「世事皆美因為我是我」。（編輯：郭佩蓉）