張善政當「統派詐騙政黨」最高顧問 鄭運鵬嘆：難以想像
統派政黨中華民族致公黨前黨主席陳柏光、中評會主席劉威甫雙雙因詐欺、詐騙被捕，而國民黨桃園市長參選人張善政卻是中華民族致公黨唯一且最高顧問，引發譁然。對於張善政與張陣營只表示這是抹紅和抹黑，並沒有正面回應相關問題，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（15）日受訪指出，沒想到張善政的社會經歷，會去當一個極度紅統、有問題政黨的最高顧問，如果張善政是被騙，那怎麼讓桃園人相信他？如果是故意去當門神助長詐騙，那更是應該說明，不要又說是別人貼標籤。
鄭運鵬表示，中華民族致公黨擺明了就是要台灣被中國統一，推動的就是「反獨促統」，理念是非常清楚的，張善政擔任的是唯一一席的最高顧問，「如果你敢擔任人家的顧問，又是唯一一席的最高顧問，你不會不知道這是一個急統的團體，不會不知道這是一個用商業、統派來賺錢的團體」。
鄭運鵬表示，做民意代表常常接觸到陳情人或朋友，大概直覺上就知道說是不是有問題的背景，沒有想到張善政以他的社會經歷，在行政院長卸任之後會去擔任一個極度紅統、有問題政黨的最高顧問，這個紅統政黨裡面的高級幹部通通都是詐騙集團，張善政如果是被騙，那以後桃園市民怎麼相信他？如果張善政是故意當門神讓他們去騙人，那更不對。
鄭運鵬說，要請張善政說明清楚，究竟是不是唯一一席的最高顧問，又和這2個詐騙首腦的關係是什麼？他表示，要當市長絕對不能有輕易被騙的狀況，甚至是被拿來當門神的狀況，這一點非常嚴重，也會影響大家對張善政的信任，希望張好好說明清楚，不要又說別人是貼標籤，「你和人家頒獎，和人家站在一起，和人家理念一致當了唯一一席的最高顧問，這些都要負責任的」。