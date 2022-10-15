黃偵琳楠梓競總成立　陳其邁站台 :「最關鍵的一席」

高雄市第四選區（左營、楠梓）市議員候選人黃偵琳今（ 15 ）日舉行和市長陳其邁的聯合競選總部成立大會。市長陳其邁特別到場支持並呼籲，這次第四選區競爭激烈，要讓議會議員過半「最關鍵的一席」就是黃偵琳。自己和黃偵琳都是讓鄉親找得到的人，絕對會為家鄉高雄盡力服務。希望鄉親可以繼續支持，讓他再拼四年、讓黃偵琳當選，一起帶高雄起飛。

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▲市長陳其邁特別到場支持並呼籲，這次第四選區競爭激烈，要讓議會議員過半「最關鍵的一席」就是黃偵琳。（圖／黃偵琳競選辦公室堤供）

今天的黃偵琳和市長陳其邁的聯合競選總部成立大會成立除陳其邁出席外，立法委員劉世芳、邱志偉、賴瑞隆、許智傑、李昆澤、邱議瑩均出席力挺。另外，高雄市黨部主委許智善、高雄市議長康裕成、市議員邱俊憲、何權峰、邁向過半大聯盟的邁盟成員林慧欣、陳慶鴻、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘等人與會，共同為身為「民進黨議會過半關鍵一席」的黃偵琳站台支持。

陳其邁表示，當初他在爭取台積電來高雄 ， 立委劉世芳、黃偵琳在一開始便大力推動要配合台積電的成立，楠科生活圈的台 17 線南段、附近實驗小學、教育資源的爭取。未來還會有左營翠華路拓寬、楠梓陸橋、楠梓大車站排版定案，左楠、北高雄會再次成為高雄的榮耀。

賴瑞隆表示，黃偵琳過去是立委劉世芳辦公室的執行長，在問政專業度上，絕對是品質保證。過去他擔任高雄市新聞局長、海洋局長時，籌備 黃色小鴨、高雄燈會、五月天演唱會、高雄遊艇展，偵琳都給予很大的幫助。

被黃偵琳稱為老師的立委劉世芳，表示在她和眾多前輩的指教下，黃偵琳在六年來經歷上千場會勘、調解、大小政治活動，現在已經可以算「出師」。即使在四年前，在一通電話之差的情況下，黃偵琳無法通過初選。她還是回到自己辦公室，沒有放棄能在自己家鄉服務的機會。