合體蔣萬安被批意在2024　盧秀燕搬出家訓堵悠悠之口

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盧秀燕牽著蔣萬安的手，樓上樓下把所有設施參觀個遍，民眾興奮喊著要與兩人合照。蔣萬安說，身為準三寶爸，他對國兒運相當有感，讓孩子從小接觸各種運動項目，運動文化向下紮根、是自己非常關心的議題。他稱讚國兒運首創以友善親子為主軸，配套週延，連身心障礙的孩子和大人都照顧到，讓很多台北爸媽非常羨慕。
蔣萬安說他非常感動，今天的參訪收穫滿滿，盧秀燕一直以媽媽的心照顧市民、4年前的承諾一一落實，市民也給予最大的肯定。盧秀燕笑問：「未來台北市會考慮轉型嗎？」蔣萬安秒回：「當然！有這機會的話。」
蔣萬安說，身為市長最重要的理念，就是好好做事為市民服務，他在新北市長侯友宜和盧秀燕身上，都看到理念的具體實踐，兩人都是自己持續請益的對象，他先後到新北和台中參訪，未來會更密切合作與交流，讓好的理念和經驗有機會在台北市一一實踐。
媒體問蔣，是否台北市選情穩定才有空南下？他回應無論傾聽市民心聲或向各界請益，都對規劃市政願景非常有幫助。盧秀燕則補充說，自己當過多年立委，知道很多建設要了解，光在室內聽解說並不夠，還是得現地考察、眼見為憑，「就是這麼簡單」。
盧秀燕今天上午奔往集集鎮，為國民黨南投縣長候選人許淑華站台，明天則要衝台北市，與市議員小雞合體。媒體問盧秀燕，傳聞她積極扮演母雞，係志在2024總統大選？她笑回：「謝謝大家的抬愛，我沒有想那麼多、只是進行競選和輔選的工作而已，請大家正面看待選舉，不用想太多。」
媒體再問，對手蔡其昌批評她整天到處跑，卻不願面對台中市民，盧秀燕正色道：「我的父母常告訴我，行有能力要多幫助別人。別人有需要時，盡己之力加以回報、予以協助，是做人的基本道理。」
她說，選舉要感謝很多好朋友的幫忙，過去在她競選立委、市長時，蔣萬安也來站台掃街過。但今天他們的身份是現任立委和市長，進行市政交流。「我們有一項市政建設受到外界肯定，別人想了解，我們不吝分享經驗和可能遇到的問題，也是在幫助別人。」她還預告，下星期會有其他立委到台中參訪。