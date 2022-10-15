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合體蔣萬安被批意在2024　盧秀燕搬出家訓堵悠悠之口

▲盧秀燕親自為蔣萬安解說潭子國民暨兒童運動中心的發想概念。（圖／台中市政府提供，2022.10.15）
▲盧秀燕親自為蔣萬安解說潭子國民暨兒童運動中心的發想概念。（圖／台中市政府提供，2022.10.15）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-15 16:56:26

繼11日牽手民眾黨立委高虹安逛傳統市場，國民黨最強母雞盧秀燕今和國民黨立委蔣萬安十指緊扣，參觀潭子國民兒童運動中心。蔣萬安表示，侯友宜和盧秀燕都是他持續請益的對象，他帶回好的觀念和經驗，若能當選將在台北實踐。對於蔡其昌批評盧秀燕全台趴趴走、意在2024，盧秀燕拿出「家訓」說：「我的父母常告訴我，行有能力要多幫助別人」。

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4天前親自為民眾黨新竹市長候選人高虹安帶看建國市場，台中市長盧秀燕今（15）日向國民黨台北市長候選人蔣萬安介紹潭子國民暨兒童運動中心。盧秀燕說，她以媽媽的立場，覺得以往的國民運動中心只考慮到大人、不符合兒童及現代家庭的需求，上任後首創全齡的運動中心，讓全家可以一起來運動，目前已經有3座落成啟用、5座興建中，包括沙鹿有全台灣唯一的市立兒童運動中心，這兩年全齡運動中心受到市民的歡迎和肯定，其他縣市常來取經。

▲看到蔣萬安出現，民眾驚喜的與他合照。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.15）
▲看到蔣萬安驚喜出現，民眾開心與他合照。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.15）
盧秀燕牽著蔣萬安的手，樓上樓下把所有設施參觀個遍，民眾興奮喊著要與兩人合照。蔣萬安說，身為準三寶爸，他對國兒運相當有感，讓孩子從小接觸各種運動項目，運動文化向下紮根、是自己非常關心的議題。他稱讚國兒運首創以友善親子為主軸，配套週延，連身心障礙的孩子和大人都照顧到，讓很多台北爸媽非常羨慕。

蔣萬安說他非常感動，今天的參訪收穫滿滿，盧秀燕一直以媽媽的心照顧市民、4年前的承諾一一落實，市民也給予最大的肯定。盧秀燕笑問：「未來台北市會考慮轉型嗎？」蔣萬安秒回：「當然！有這機會的話。」

▲三寶爸蔣萬安看到孩子特別有感，主動和玩球的幼兒打招呼。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.15）
▲三寶爸蔣萬安看到孩子特別有感，主動和玩球的幼兒打招呼。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.15）
蔣萬安說，身為市長最重要的理念，就是好好做事為市民服務，他在新北市長侯友宜和盧秀燕身上，都看到理念的具體實踐，兩人都是自己持續請益的對象，他先後到新北和台中參訪，未來會更密切合作與交流，讓好的理念和經驗有機會在台北市一一實踐。

媒體問蔣，是否台北市選情穩定才有空南下？他回應無論傾聽市民心聲或向各界請益，都對規劃市政願景非常有幫助。盧秀燕則補充說，自己當過多年立委，知道很多建設要了解，光在室內聽解說並不夠，還是得現地考察、眼見為憑，「就是這麼簡單」。

▲台中市長盧秀燕上午到集集鎮，為國民黨南投縣長候選人許淑華站台。（圖／許淑華競總提供，2022.10.15）
▲台中市長盧秀燕上午到集集鎮，為國民黨南投縣長候選人許淑華站台。（圖／許淑華競總提供，2022.10.15）
盧秀燕今天上午奔往集集鎮，為國民黨南投縣長候選人許淑華站台，明天則要衝台北市，與市議員小雞合體。媒體問盧秀燕，傳聞她積極扮演母雞，係志在2024總統大選？她笑回：「謝謝大家的抬愛，我沒有想那麼多、只是進行競選和輔選的工作而已，請大家正面看待選舉，不用想太多。」

媒體再問，對手蔡其昌批評她整天到處跑，卻不願面對台中市民，盧秀燕正色道：「我的父母常告訴我，行有能力要多幫助別人。別人有需要時，盡己之力加以回報、予以協助，是做人的基本道理。」

▲被對手指佈局2024總統大選全台趴趴走，盧秀燕搬出「家訓」回答。（圖／台中市政府提供，2022.10.15）
▲被對手指佈局2024總統大選全台趴趴走，盧秀燕搬出「家訓」回答。（圖／台中市政府提供，2022.10.15）
她說，選舉要感謝很多好朋友的幫忙，過去在她競選立委、市長時，蔣萬安也來站台掃街過。但今天他們的身份是現任立委和市長，進行市政交流。「我們有一項市政建設受到外界肯定，別人想了解，我們不吝分享經驗和可能遇到的問題，也是在幫助別人。」她還預告，下星期會有其他立委到台中參訪。

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