促進石化同業交流！中油石化部舉辦石化盃慢速壘球賽

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高雄市政府勞工局局長周登春、副局長陳石圍、組織科科長林志成、運動發展局主任秘書王耀弘、勞動部職安署南區職業安全衛生中心主任許峰源、林園區區長簡水彬、鳳山區區長石慶豐、高雄市議會議長曾麗燕、市議員韓賜村、邱于軒、王耀裕、黃天煌、李雅靜、石化產業總工會理事長鄭寶柱、石油工會第一分會常務理事吳明發，以及各公司工會理事長也到場慰問，為選手加油打氣。
中油石化事業部行政室主任吳祐明表示，石化事業部為提倡正當休閒娛樂，並增加石化同業的互動交流，隨著疫情警戒調降，乃恢復辦理壘球賽活動，希望透過運動競賽，凝聚石化業廠商團結精神，一齊打拼政府立下的2050年淨零碳排目標。
高雄市政府勞工局局長周登春指出，中油公司石化事業部舉辦111年中油職安盃及高雄市第12屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽，對於提倡正當休閒娛樂，及增加石化同業的互動交流，有所助益。
高雄市議會議長曾麗燕也上場，為此一活動進行開球，對於石化事業部時常舉辦各種活動與地方及同業廠商互動，包括睦鄰盃籃球賽、排球賽、桌球賽、歌唱比賽、捐血活動等，希望能持續舉辦，以促進彼此間的交流，加深人與人之間的情誼。
吳祐明說，石化事業部正積極布局綠能產業，除了改善製程，從源頭做起減碳外，也規劃發展二氧化碳捕捉與再利用技術，並研製石化高值化產品，如將石化品生產過程中的副產品，循環再製成電動車鋰電池負極材料，以落實石化品低汙染、高值化、零碳排，盼石化同業共同努力，實現綠色願景。