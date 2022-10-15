林襄當街吸菸遭罵「人設崩壞」 峮峮力挺：只是個人習慣
節目《飢餓遊戲》目前在第57屆金鐘最佳人氣獎票選活動中，以7萬多的票數位居第二名，主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝和峮峮，今（15）日也一同出席開播六週年記者會，其中身為啦啦隊一員的峮峮，被問到最近負面新聞纏身的林襄，也親自替她喊話。
近來「樂天女孩」人氣成員林襄被拍到當街吸菸，同為啦啦隊女神、「PS女孩」一員的峮峮坦言私下比較少和對方接觸，不過有大概知道事件，強調此事沒有非法，僅是個人生活習慣，並不需要過度抨擊，「她平常帶給大家滿滿正能量，不過私下還是需要放鬆，大家也不用刻意去檢視。」
《飢餓遊戲》預計下月6日起，連續3週播出六週年特別企劃「澎湖驚奇之旅」，製作單位找來舞陽、柯有倫、阿喜、林韋君、林彥君等藝人一同飛往澎湖，而第二天一開錄，所有人就被載上船，駛向杳無人煙的孤島，當主謀宣布當日主題時，大家才終於恍然大悟，直呼是上了賊船。
誤上賊船的藝人相當悽慘，峮峮說：「這次旅程有驚喜也有很多驚恐，很多第一次都在這趟旅程發生。」但對比五週年的「八西」特輯，孫協志直言：「六週年比五週年好太多了！」至於近期發文指金鐘57人氣投票賽制不公平一事，孫協志也回應:「賽制講不清楚，期望活動規則可以更完整。」