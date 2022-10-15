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好玩好逛！「農村食樂節」科工館登場

▲「農村食樂節」10月15日、16日、22日、23日在科工館登場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.15）
▲「農村食樂節」10月15日、16日、22日、23日在科工館登場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.15）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-10-15 17:10:00

為帶動農村社區共同參與食農教育推廣, 行政院農業委員會水土保持局、國立科學工藝博物館、與高市府農業局攜手舉辦「第一屆農村食農教育推動年會-農村食樂節」，今(15)日在科工館北館追風廣場揭幕。戶外廣場集結DIY體驗、食農市集區、教材展示等近30個攤位，舞台還有各式精彩表演，難得的農村市集不僅好買、好逛，還能學習體驗，認識農業的趣味小知識。

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▲為期四天的限定市集，精選來自高雄、臺南及屏東的青年農夫與農村單位。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.15）
▲為期四天的限定市集，精選來自高雄、臺南及屏東的青年農夫與農村單位。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.15）
「食農教育法」已公布施行，為使民眾了解當前食農教育趨勢，並協助社區設置在地農產品推廣據點、推行食農教育課程及體驗活動，以落實地產地消等目標。「農村食樂節」10月15日、16日、22日、23日在科工館登場。除了戶外的市集活動，首週末室內也舉辦農村食農教育推動論壇，針對當前食農教育趨勢辦理主題演講，邀請全國各地農村特色教案進行分享，透過農村社區彼此交流，提升推動食農教育效果及深度。

▲戶外廣場集結DIY體驗、食農市集區、教材展示等攤位，舞台還有各式精彩表演，難得的農村市集好買、好逛。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.15）
▲戶外廣場集結DIY體驗、食農市集區、教材展示等攤位，舞台還有各式精彩表演，難得的農村市集好買、好逛。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.15）
科工館館長李秀鳳特別提到，科工館是課堂教育的延伸，館內有「臺灣農業的故事」、「烹調的科學」兩大常設展示廳，就是將食農教育展廳化，讓大家對於食物食材的選擇有更進一步的認識。「食農教育法」的公布施行，可透過法律明文規範及教育的力量，讓食農教育從小紮根。

▲「農村食樂節」10月15日、16日、22日、23日在科工館登場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.15）
▲「農村食樂節」10月15日、16日、22日、23日在科工館登場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.15）
為期四天的限定市集，精選來自高雄、臺南及屏東的青年農夫與農村單位，秉持熱忱與用心耕耘品牌的精神，展現Made in Taiwan的軟實力。包括無添加的天然果乾、加入酒釀玉荷包的香腸、文創可可製品、小農鮮乳…等特色攤商。

此外，也規劃好康活動，現場有按讚留言分享農村風情網粉絲專頁活動，可抽iPhone14、Apple Watch 等大獎；選購滿額還可以參加抽獎回饋，每日限量搶先換，可抽生活家電、農特產加工品等；科工館闖關集點，可得限量小禮。詳細活動與報名等資訊，請見農村風情網-特別企劃網站、農村好讚FB粉絲專頁。

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