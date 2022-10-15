尼莎颱風還會變強！明後「東豪雨、西強風」 最新路徑曝
輕度颱風「尼莎」今（15）日下午14時生成，由於生成位置靠近台灣，中央氣象局隨即發布海上警報，目前路徑持續向西，並未有明顯向北邊偏移的跡象，預估其在通過巴士海峽期間強度會略為增強；需要注意的是，明後兩天（10/16、10/17）尼莎將最靠近台灣，其外圍環流將與東北季風產生「共伴效應」，為北台灣、東半部帶來大雨及豪雨，西半部下週一雖然雨勢影響小，但仍要留意強風侵襲，提醒民眾若有安排外出行程，需多加考量天氣因素。
根據氣象局今日17時資料顯示，輕颱尼莎目前位於鵝鑾鼻南方約460公里海面上，以每小時16公里速度，向西北西方向進行，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，七級風暴風半徑120公里，預測明（16）日下午17時，其中心位置會落在臺北的東北東方270公里的海面上。氣象局預報員謝佩芸指出，尼莎颱風今明兩日會繼續朝西北西移動進入巴士海峽，屆時其強度和暴風半徑都還會再擴大，明日白天，尼莎颱風會移動到台灣正南方，此時最接近台灣，直到下週一進入南海後，就逐漸往西南西遠離台灣。
謝佩芸提到，今日尼莎的外圍環流已經為北台灣帶來顯著雨勢，截至目前為止，台北市山區的陽明山擎天岡測站，已觀測到超過400毫米的雨量，而宜蘭山區、桃園以北山區到北海岸，也都有豪雨發生，氣象局預估今晚降雨型態和上半天類似；而明日晚上，颱風逐漸移動到西南側，屆時適逢東北季風增強，迎風面地區雨勢將更加明顯，「臺北市山區」有局部大豪雨或超大豪雨發生，宜蘭縣、新竹縣山區及基隆北海岸、新北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及臺中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。
風力方面，下週一、週二（10/17、10/18）影響最明顯，台灣各沿海空曠地區風力都有機會來到8級以上，中部沿海、澎湖、金馬地區可能有11級以上強陣風，台南以北、東半部地區也會有8~9級強陣風，提醒民眾需固定好家中物品，外出也要提防墜落物。
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