iPhone成簽名板！上班族必學「這2招」：掃QR Code免求人
無紙化的數位的時代裡，如果有文件需要簽名，有些人可能會選擇列印出來再簽名，接著拍照回傳，這樣的做法可能不是很方便，如果家中沒有印表機，甚至還需要到超商來列印。其實，真的不用這麼麻煩 ，運用PDF的「製作簽名檔」功能，就能立即把簽名數位化，手機和電腦都能快速完成。
如果只有手機，直接下載《Adobe Acrobat Reader》即可使用，點開PDF檔案後，按下藍色的筆圖示，會出現「填寫和簽署」。進入後再按下最右邊筆的圖示就會出現「新增簽名」的功能，接著選擇用「繪製」直接用手簽名，或是「影像」把自己簽名後的影像上傳，抑或用「相機」翻拍簽名，快速就能簽名回傳文件。
電腦的部分，Mac或是iPad可以運用第二台行動裝置當成簽名板，點選「製作簽名檔」之後，會出現支援「iPhone或iPad」的選項，點擊後即會出現對應使用的裝置，在該iPhone 或是平板簽名後就能使用夾擋到文件內，相當方便。
除了電子簽名之外，再來幫上班族們複習一個QR Code小功能。現在很多檔案或是連結的傳送門皆透過QR Code，如果只有手機沒有第二台裝置，該怎麼辦呢？其實不需要借其他手機掃描，只需要截圖或是QR Code存到相簿，接著進入相簿且長按QR Code，就會出現：在Safari打開、拷貝連結、分享等，點選想要開啟的方式就完成了。至於電腦版，則是點按圖片後會出現「掃描QR Code」按下後就能開始使用。
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