聰明成長為原則！沈慧虹端6大願景　打造新竹成超級城市

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沈慧虹說，過去7年多，她帶領市府努力打好基礎，全方位提升新竹市公共建設，也導入設計、美學概念，讓建設多了溫度與人性，這幾年的成績也獲得各界的肯定，獲獎無數，新竹市已經是台灣公共建設的典範，而未來將在幸福城市的基礎上，超越林智堅，讓新竹市從六大面向邁向超級城市。
針對「先進軌道」，沈慧虹表示，將在「安全」、「平權」、「選擇權」三個基礎上，推動「交通12345」政見，除了打通客雅大道向東延伸、推動輕軌紅綠線、五楊高架向南延伸等，她也公開分享智慧交通政策，過去已在經國橋、光復路進行時制重整，也與國網中心、交大合作，提升技術，未來會進一步透過CCTV影像，追蹤車輛數與軌跡，轉變為數據資料，同時搭配交通情境模擬，作為改善交通的資訊。
針對「科技首都」，沈慧虹表示，竹科掌握關鍵的半導體技術，也擁有頂尖的人才庫，這些都是發展AI、IOT產業的基石，過去行政院、科管局率先於竹科X投入三棟軟體大樓，未來她將推動「竹科X 2.0」，透過都市計畫擴增用地，為未來30年的城市發展創造新腹地。另外，也將爭取國家太空中心擴建續留新竹市，讓太空產業成為台灣的下一座護國神山。
針對「舊城再起」，沈慧虹表示，舊城區擁有超過300年的歷史，有著深厚文化底蘊，未來將透過「東門町造市計畫」，重新改造中正台成為舊城再起的起點，同時也將推動「青年勇氣金」，補助青創業者生活費，鼓勵年輕人創業，「你勇敢追夢，我來幫你顧生活」。
針對「宜居生活」，沈慧虹表示，近幾年新竹市啟動「進擊的公園」、「步行城市」、「通學步道」等建設，讓新竹市的公共建設品質變好，生活更宜居，未來將透過輕軌、步行的方式穿越城市，以人為本出發，規劃「東區的大學城」、「北區的客雅溪大公園」、「香山生活聚落」三區綠帶，打造市民喘息空間，讓新竹永續、宜居又幸福。
針對「幸福加倍」，沈慧虹說，許多年輕人來到新竹市打拚，為了家庭努力工作，政府要從老顧到小，做年輕家庭最好的靠山，讓年輕人安心打拚。她提出「公托、臨托、親子館數量加倍」、試辦夜間臨托服務，讓家長喘息、孩子開心；也要讓「早療、身障照護量能加倍」，讓有需要的人就近獲得照顧；也會推動「敬老愛心卡點數加倍」，鼓勵長輩多出門，健康生活。
針對「未來教育」，沈慧虹說，過去帶領市府推動新校園運動，新建2校、整建36棟校舍，未來會持續推動，延續校舍翻新、修建風雨球場及通學步道，而她也已提出「關埔中小學再+1」，將在在關埔一期、二期周邊新設中小學；另外，她也將推動免費營養午餐每餐+10元的政策，讓午餐更好吃；在軟體部分，規劃推動英語多領域學習、發展STEAM、AI等特色課程，透過專案補助的方式，鼓勵各校推出新方案，讓新竹市的孩子培養挑戰世界的能力。
「新竹不能走回頭路」，沈慧虹說，現在是新竹從幸福城市邁向超級城市的關鍵時刻，新竹市要邁向世界就要讓有經驗、會做事的沈慧虹來帶頭，透過「六大發展願景」，為新竹市的未來做好準備。