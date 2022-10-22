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秋蟹季／中醫師親解「吃螃蟹禁忌」！這類人竟可多吃點

▲螃蟹食性偏寒，食用宜忌需特別注意，以免腹瀉不適。（圖／螃蟹達人蟹購網授權）
▲螃蟹食性偏寒，食用宜忌需特別注意，以免腹瀉不適。（圖／螃蟹達人蟹購網授權）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-22 09:15:452022-10-22 09:21:22

秋蟹季於9月至12月展開，台灣海域捕撈的萬里蟹肥美肉嫩，讓不少人迫不及待嚐鮮。明悅中醫診所朱益智醫師提醒，螃蟹屬於寒性食材，適合胃陰不足體質食用，像是容易口渴、便秘的人可以多吃蟹，反之則不建議孕婦、容易腹瀉、皮膚搔癢、體質寒涼的人食用，最好搭配溫熱性的辛香料烹飪，達到避寒暖胃的功效。營養師夏子雯則提到，雖然蟹肉每100公克約52大卡，是很好的蛋白質來源，但要考量到烹飪手法，常見的沙茶、奶油、避風塘螃蟹佐料多且熱量高，若是過量食用恐對身體造成負擔，提醒饕客們在豪爽大啖螃蟹之餘，也要注意飲食上的均衡搭配。

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朱益智醫師表示，螃蟹適合胃陰虛症的人食用，包含容易口渴、便秘、不耐餓、胃嘈雜、不耐餓的人可以多吃蟹，對關節、鐵打損傷修復也都有很好的幫助；但若是脾胃虛寒、中氣不足、手腳冰冷、容易疲倦、腸胃道弱、老痰，或是有感冒症狀、確診未康復仍會不時咳嗽的民眾，不建議大吃寒涼的螃蟹，對身體造成額外負擔。

▲花蟹有著鮮艷的橘紅色斑紋，肉質結實鮮甜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲朱益智醫師表示，螃蟹適合胃陰虛症的人食用，包含容易口渴、便秘、不耐餓、胃嘈雜、不耐餓的人可以多吃蟹。（圖／記者蕭涵云攝）
除此之外要特別注意的是，以中醫的角度來看，螃爪的腳為尖端、突破功效，可用來活血化瘀、催生下胎，因此並不建議孕婦多吃，以免動到胎氣造成危險；除了體質虛冷不建議食用外，換季皮膚狀況不佳、搔癢，也不建議食用偏寒冷的螃蟹，恐導致免疫力過於活躍，使人誘發風邪症狀，濕疹、蕁麻疹等疾病反覆發作，這時可加入鉀離子高的冬瓜來清熱利濕，雖同樣屬於寒性食材，但冬瓜有消炎解毒素之效果。

朱益智建議為了中和螃蟹的寒性，避免腹瀉不適，可在烹飪螃蟹時，加入辛香料如辣椒、薑片、九層塔、花椒，或是八角、茴香、紫蘇葉等等，透過溫熱的佐料減緩螃蟹寒性，而夏子雯營養師表示，辛香料裡面的抗氧化物比較高，對代謝循環有一定的幫助，當整個身體代謝變好時，血液循環更加活絡，就可以達到驅寒暖胃的效果。

除了中醫養生要點外，夏子雯營養師也提醒，最重要的是挑選活蟹為佳，可從活動力、蟹殼夠不夠硬來確認新鮮度，最好煮粥或是清蒸，因為多數的螃蟹料理像是奶油、避風塘螃蟹都有熱量過高的問題，高油高鹽也對健康造成負擔。至於常聽說螃蟹不可搭配柿子食用，是因為柿子本身單寧酸、柔酸含量高，對於腸胃道刺激大，且會跟蛋白質結合成不可溶性的蛋白質結晶，容易造成胃痛不適，最好不要跟過量蛋白質一同食用。螃蟹其實是好的蛋白質來源，維生素A含量也比較高，如果一天需要六份蛋白質，可吃兩份的蟹肉也就是200公克，是一般民眾可盡情食用的份量。

▲正露丸在急性腹瀉時，可以減緩腸胃蠕動，但並非含有消炎、抗生素等治療效果。（示意圖／取自photoAC）
▲螃蟹偏寒易腹瀉、腹痛，建議加入溫熱辛香料，如辣椒、薑片、九層塔、花椒，或是八角、茴香、紫蘇葉等等。（示意圖／取自photoAC）

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