秋蟹季／中醫師親解「吃螃蟹禁忌」！這類人竟可多吃點

我是廣告 請繼續往下閱讀
除此之外要特別注意的是，以中醫的角度來看，螃爪的腳為尖端、突破功效，可用來活血化瘀、催生下胎，因此並不建議孕婦多吃，以免動到胎氣造成危險；除了體質虛冷不建議食用外，換季皮膚狀況不佳、搔癢，也不建議食用偏寒冷的螃蟹，恐導致免疫力過於活躍，使人誘發風邪症狀，濕疹、蕁麻疹等疾病反覆發作，這時可加入鉀離子高的冬瓜來清熱利濕，雖同樣屬於寒性食材，但冬瓜有消炎解毒素之效果。
朱益智建議為了中和螃蟹的寒性，避免腹瀉不適，可在烹飪螃蟹時，加入辛香料如辣椒、薑片、九層塔、花椒，或是八角、茴香、紫蘇葉等等，透過溫熱的佐料減緩螃蟹寒性，而夏子雯營養師表示，辛香料裡面的抗氧化物比較高，對代謝循環有一定的幫助，當整個身體代謝變好時，血液循環更加活絡，就可以達到驅寒暖胃的效果。
除了中醫養生要點外，夏子雯營養師也提醒，最重要的是挑選活蟹為佳，可從活動力、蟹殼夠不夠硬來確認新鮮度，最好煮粥或是清蒸，因為多數的螃蟹料理像是奶油、避風塘螃蟹都有熱量過高的問題，高油高鹽也對健康造成負擔。至於常聽說螃蟹不可搭配柿子食用，是因為柿子本身單寧酸、柔酸含量高，對於腸胃道刺激大，且會跟蛋白質結合成不可溶性的蛋白質結晶，容易造成胃痛不適，最好不要跟過量蛋白質一同食用。螃蟹其實是好的蛋白質來源，維生素A含量也比較高，如果一天需要六份蛋白質，可吃兩份的蟹肉也就是200公克，是一般民眾可盡情食用的份量。