打破苗栗國！賴清德竹南挺徐定禎 背書打造「科技苗栗」
民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今（15）日舉辦「科技新苗栗」竹南造勢大會，苗栗縣不分黨派的參選人齊聚竹南鎮龍鳳宮外，副總統賴清德、內政部次長陳宗彥、民進黨洪申翰、黃國書、林宜瑾也現身，藝人楊烈更現場獻唱支持徐定禎。賴清德表示，苗栗龐大的發展潛力需要好好規劃，請大家給會做事的徐定禎一個機會，一定可以起造「科技新苗栗」，讓苗栗成為人人宜居的城市。
賴清德表示，苗栗有豐富的天然環境，氣候溫和罕有颱風侵襲，也具備良好的工商業基礎，但受限於人口流失、財政破產與國民黨執政不力，長年沒有好的建設發展。徐定禎有行政經驗與理財專業，是最適合翻轉苗栗的候選人，請鄉親支持徐定禎。
賴清德指出，苗栗應該要引進生技產業進行農業技術升級，科技製造業也有很好的發展條件，但城市的龐大發展潛力需要好好規劃，請大家給會做事的徐定禎機會，一定可以起造「科技新苗栗」，讓苗栗縣成為人人宜居的城市。
徐定禎表示，苗栗絕不能黑道治縣，要選經得起考驗的候選人做縣長。徐定禎有頭份經驗，有理財專業，如果當選縣長一定能破除苗栗財政黑洞、派系選舉跟黑金政治，撕下「苗栗國」標籤，讓苗栗建設進步，實現「科技新苗栗」的願景。
積極為苗栗坤輿掩埋場抗爭奔走的洪申翰也強調，國民黨長期執政的結果就是讓現任縣長徐耀昌、另名縣長參選人鍾東錦膽大妄為，請鄉親投給徐定禎，讓苗栗寫下72年首度政黨輪替的歷史。