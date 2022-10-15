一天只跑一行程？柯志恩競辦：那是「公開」行程

「緊緊緊」，年底選戰倒數計時，高雄市長陳其邁在今（15）天，市政加選舉的公開行程就一連跑了12場活動，而國民黨高雄市長參選人柯志恩，只有鄭安秝競選總部成立一個公開行程，讓外界質疑似乎忙碌程度「差很大」，對此柯志恩競辦強調，「只有一個行程」並非事實，遺憾看到2022年，還會有人刻意偷偷置換「公開」行程及一般行程的概念來混淆大眾。
柯志恩在鄭安秝競選總部成立聯訪時指出，今天從早到晚，這應該是她第6個行程了，等一下還會有4個到5個，像早上參加了嘉義同鄉會，下午也到仁武參加了阿美族豐年祭活動，中午則去了美濃客屬的同鄉會，那這些都是今天行程。
柯志恩說，為了要讓主辦單位放輕鬆，所以這些行程都沒有公開，她表示，沒有公開不代表沒有跑行程，有些人拿公開的行程來做一個比較有失客觀性，她再度強調，「沒有公開，不代表沒有行程」，今天至少就有10個行程。
柯志恩競辦發言人孫玉霖則表示，為了避免造成主辦單位的困擾與壓力，因此柯志恩行程大多以非公開私下拜會的方式進行，外界說的今天只有一個行程並不是事實，過去就有將行程公開後，主辦單位就受到來自不同方面的關切與壓力，讓支持民眾及社會大眾感到不勝其擾，遺憾的是在2022年的今天還會有人偷換「公開」行程與一般行程的概念，企圖製造候選人行程很少的假象來混淆大眾。