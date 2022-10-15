T1／雲豹被對手抄出「魔鬼數字」　劉嘉發：球員還太嫩

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賽後雲豹主帥劉嘉發不滿球員表現，直言後衛被對方給打亂節奏，希望明天能修正失誤問題，「跨聯盟第一場面對中信也是這樣，面對高強度、比較凶狠的防守。我們球員在進攻端還太嫩，打起來太溫柔了，因此一直失誤，沒有辦法發揮出來。我一直想改變這樣的問題，但沒辦法這麼快，他們需要快點成長，因為馬上要打季賽了。」
從國家隊歸來之後，林秉聖進攻和防守都有所提升，今天個人完成5次抄截，還砍下13分，包括一次漂亮的「Ankle breaker」晃開鄭瑋、後撤步命中。他受訪時笑說：「我就是做出我平時的動作，沒想到他會彈那麼遠，可能節目效果吧！」
「這場比賽給自己70分，加上隊友的協助和幫忙，自己可以適時的去抄截。」林秉聖將今天防守端的好表現歸功給團隊幫忙，這一場他多次從陳孝榕手上直接斷球，畫面十分兇殘，對此他笑說：「可能對方想和我鬥智吧，敢在我面前運球。」
中信在熱身賽展現的化學效應相當出色，總教練李逸驊給球隊打75分，「整體表現非常好，此役球隊的助攻和抄截數都是31次，這兩個魔鬼數字對教練來說很安心。」他也表示在幾名歐陸長人加入球隊之後，團隊球的傳導和外線投射都增強不少，因此後衛要打得更積極，展現侵略性。
「如果有助攻機會，一定是空手積極走位產生的，我們的五號球員都能投射，所以矮個子的球員能獲得更大的空間，我要求每個後場球員都要積極的進攻。」光哥如此說道。