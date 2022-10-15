歷年規模最大！「城市野營」週末嗨翻高雄

高雄市政府觀光局舉辦「2022高雄城市野營」15、16日上午11點到晚上9點於衛武營戶外草地盛大登場。已舉辦6屆的GQ城市野營，今年首度南下高雄即創下歷屆活動之最，活動場地全台最大、藝人表演陣容最堅強，也是首次連續舉辦兩天的城市野營，現場集結超過40家以上的美食及裝備品牌，打造好吃好逛的特色市集，還有眾多大咖歌手演唱，吃喝玩樂通通有，豐富內容吸引眾多民眾前往。
高市府觀光局長周玲玟表示，野營除了是休閒體驗，更是生活態度的展現，活動現場可以找尋專屬個人品味的風格露營帳篷、主題裝備、露營用品及獨具時尚感的聯名小物，16組超強卡司以音樂馬拉松方式帶來精彩表演，還有好吃、好逛、好拍又好玩的美食市集攤位、玩樂工作坊及必看的露營職人秀。
活動現場的「風格美食市集」邀請眾多人氣餐飲品牌進駐，包括在地人必吃的精品燒肉碳佐麻里、Smokin’ 美式煙燻燒烤行動餐車等排隊名店，還有只在城市野營活動才吃得到的專屬「一日限定餐點」，以及話題手搖飲等。
「裝備選物市集」則有20個露營裝備和潮流選物的頂尖風格品牌，包含以成為最潮戶外選物店為目標的OUTDOORZ我不在家；位於中部的日月鉄工所特地南下帶來精緻耐用的露營美學產品；台灣品牌RSR鐵人工廠則是專精於各式特殊戶外汽機車的販售，也有各式特色露營用品小物，絕對是必逛攤位。
兩天的歌手陣容包含Crispy脆樂團、冰球樂團、怕胖團、國語作業簿、打倒三明治、Tizzy Bac、魏嘉瑩、小球 莊鵑瑛、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、淺堤、小男孩樂團、麋先生、告五人、艾怡良及全台最火熱的原子少年 火星Mars。