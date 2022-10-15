走15分鐘才上台！鄭運鵬感謝鄉親　鄭文燦背書接棒沒問題

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「選擇做一個好市長，要為市民角度去著想」，鄭運鵬直言，國民黨桃園市長參選人張善政在中央擔任大官，包含機場捷運通車、鐵路地下化等興建，張在有權力的時候從來沒有替桃園著想，而是等到總統蔡英文和鄭文燦上任，自己在立法院擔任黨團幹事長、以及進入交通委員會，期間溝通協調許多法案及預算經費，才徹底解決問題，讓機場捷運通車、鐵路地下化動工。
鄭運鵬說，張善政說要成立婦幼局，但市府局處已滿，他詢問要整併那些局處？張竟然對他說「你站到一邊去」，張善政這樣的高姿態，現在就不顧大家公共政策的討論，未來他還會傾聽市民朋友的困難與問題嗎？
鄭運鵬表示，桃園下一任市長要跟鄭文燦一樣，懂得傾聽市民的聲音，願意跟大家站在一起，這才是好市長。他呼籲大家，不要讓做高官炒土地的惡質國民黨文化回來，請大家繼續守住鄭文燦2任8年的好成績，他會是桃園進步的2.0，請市民朋友支持他，一起超越鄭文燦的好成績，一起運轉桃園大進化。
鄭文燦表示，桃園是全台灣改變最多、進步最多和成長最多的縣市，周刊的永續城市大評比，桃園在經濟力、社會力和總成績都奪得第1名；雜誌調查桃園也是六都第1名，桃園在這8年之中完成許多不可能，機場捷運、鐵路地下化延宕，如果不是他和蔡英文、鄭運鵬的努力，現在也不可能通車、動工，甚至機捷即將要延伸到中壢了，疫情解封之後，機場捷運會擔起聯外的重要責任。
鄭文燦說，桃園是全國第一個實施育兒津貼補助的城市，這8年來成長了21萬人口，台灣投資三大方案1兆5億，桃園就佔了3500億，投資桃園就是現在。老街溪、南崁溪變得越來越乾淨漂亮，南桃園大翻轉了，客家4大亮點建設也讓大家看見，他也會以桃園作為客家第一庄為榮，不論未來擔任什麼角色，他明年一定會回來參加世界客家博覽會。
鄭文燦表示，民進黨的執政不分南北、不分族群；桃園在進步，不走回頭路，8年的成績不可以停下來，桃園隊會共同努力建立起桃園模式，桃園大建設會持續運轉下去。
「這8年，鄭運鵬擔任2屆立委和3任幹事長，他很有協調能力，能夠幫助桃園」，鄭文燦誇讚鄭運鵬擔任過立院黨團幹事長，像屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁、副總統賴清德也都擔任過，這些人後來當市長都做得很好，相信以鄭運鵬的經驗和智慧，還有對桃園的連結，一定可以接下他的棒子，請大家珍惜鄭文燦8年的好成績，投給鄭運鵬。
總統蔡英文也出席今日成立大會，這是選舉期間蔡英文第2次到南桃園，也是蔡英文第1次授旗給鄭運鵬，她強調，「好的幹事長，保證好市長」，大家要的市長不是高高在上，是要有責任感，要有協調能力。另外，今日現場民眾相當熱情，紛紛站起身來搖旗、爭相握手、拍照錄影，其中鄭運鵬與鄭文燦大進場時，100公尺就花了15分鐘。