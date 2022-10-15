完成亞洲冠軍車手二連霸　台灣一哥馮俊凱加盟日本職業隊

作為2022日本盃系列活動的一大驚喜，10月15日(六)的繞圈賽賽程結束後，宇都宮閃電車隊(Utsunomiya Blitzen)正式宣佈，與剛拿下環台賽亞洲藍衫冠軍二連霸的馮俊凱簽下兩年合約。在美利達自行車的引薦之下，接下來的2023、24兩個賽季，阿凱將成為這支日本洲際車隊的一員，目標亞巡賽與日本國內聯賽的舞台。





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