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百工百業力挺　陳其邁：再給我4年時間帶高雄起飛

▲百工百業挺陳其邁造勢活動今天下午在高雄展覽館舉辦，會場湧入2千多人。（圖／陳其邁在拚四年競選辦公室）
▲百工百業挺陳其邁造勢活動今天下午在高雄展覽館舉辦，會場湧入2千多人。（圖／陳其邁在拚四年競選辦公室）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-15 19:33:54

選戰進入倒數階段，陳其邁的百工百業後援會也在今（15）日在高雄展覽館盛大成立，現場近3000名百工百業代表擠爆會場，行政院院長蘇貞昌、副院長沈榮津也到場助講，讓陳其邁高票連任，繼續為大家做事。；陳其邁細數自己上任兩年來的成績，有堅定的信心帶領高雄起飛，請市民朋友給他和黨內提名的市議員候選人再拚四年的機會。

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▲行政院長蘇貞昌與高雄市長陳其邁進場時受到支持者熱烈歡迎。（圖／陳其邁在拚四年競選辦公室）
▲行政院長蘇貞昌與高雄市長陳其邁進場時受到支持者熱烈歡迎。（圖／陳其邁在拚四年競選辦公室）

▲百工百業挺陳其邁造勢活動今天下午在高雄展覽館舉辦，會場湧入2千多人。（圖／陳其邁在拚四年競選辦公室）
▲百工百業挺陳其邁造勢活動今天下午在高雄展覽館舉辦，會場湧入2千多人。（圖／陳其邁在拚四年競選辦公室）
同時，高雄學生民主聯盟一群高中、大學學生代表巫愷政也到場感謝陳其邁大力相挺18歲公民權，實踐承諾，重視和學生溝通交流，多次舉辦學生論壇，親自對談，並且用實際行動大力支持18歲公民權。

▲高雄學生民主聯盟一群高中、大學學生代表巫愷政也到場感謝陳其邁大力相挺18歲公民權，實踐承諾，重視和學生溝通交流。（圖／陳其邁在拚四年競選辦公室）
▲高雄學生民主聯盟一群高中、大學學生代表巫愷政也到場感謝陳其邁大力相挺18歲公民權，實踐承諾，重視和學生溝通交流。（圖／陳其邁在拚四年競選辦公室）
300名各產業後援會代表在戰鼓聲中陸續上台，包括後援總會總會長蘇有諒、工業後援總會總會長許正雲、產業後援總會總會長蔡圖晉、商業後援總會總會長吳明陽、醫藥護大聯盟總會長莊維周、勞工後援總會長江健興。現場氣氛也在陳其邁上台授予後援會戰旗時達到最高點。

陳其邁細數包括防疫、經濟、社福、教育、交通、挺青年等各項成績，並大力感謝蘇貞昌和沈榮津對高雄的大力支持，讓高雄這兩年打下產業轉型的重要基礎，他說「有人出生就好命，但我們用命在打拚」，面對疫情、水情種種挑戰，感謝市民朋友一起關關難過關關過，高雄的美已成日常；以在地打拚精神，有信心能在下個四年讓高雄展翅高飛。

蘇貞昌上台後除了先表明政府挺18歲公民權的態度，再感謝陳其邁在副院長任內對台灣防疫的重大貢獻，也感謝全民齊心抗疫、守護台灣；並提到蔡英文總統是最照顧高雄的總統，支持高雄交通建設超過2400億，同時協助橋頭科學園區聯外道路、亞洲新灣區發展5G AIoT產業、前鎮漁港全面翻新等建設。

在面對防疫、水情危機同時，陳其邁仍然在短短兩年內達成驚人的招商成果，不包含台積電，總投資金額達到5187億元。在110年高雄營利事業銷售額更來到歷史新高的5.57兆，今年上半年各行業銷售總額也達到2.89兆，比去年同期再增長11.72%。

陳其邁也積極和居民溝通，重啟被前朝延宕的軌道建設，四線齊發；規畫高雄市四橫四縱主要幹道，包括延宕十餘年的國道7號以及新台17線南段最後一哩路皆取得重大進展；上任後一年內完成鐵路地下化後的綠園道工程。

陳其邁也認為，住在高雄市是件很幸福的事情，除拚經濟外，根據雜誌的社福力最新調查，過去高雄在六都競爭力排後段班，但今年已經提升至六都第二名，只差台北市一點點，再給我四年時間，高雄即將超越台北市。

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