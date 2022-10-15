奧運測試賽暖身　甫完成越野中央山脈壯舉的周青獲第3名

我是廣告 請繼續往下閱讀
今共進行長度最長的ULTRA超獸賽(50公里60關卡)、野獸賽BEAST(21公里)和小勇士賽KIDS，其中小勇士賽更有多達1800多人參賽，再加上父母親陪同拍照，讓現場擠的水洩不通，賽事熱度更是居高不下。
今最引人注目是共有400多人參賽的野獸賽BEAST，由於台灣從13日開始解封來台「0+7」免隔離，從香港特別來台的香港選手Magdalena Cvetkovic以驚人的2小時45分48秒封后，Magdalena Cvetkovic說：「這次的賽道真的很難，但也是很有挑戰性的賽道，過去在疫情之前台灣只要有比賽就會飛過來，我非常喜歡台灣的天氣、地型和友好的民眾，更喜歡台灣的美食，珠珍奶茶更是我來台灣必喝的飲料！」
野獸賽BEAST男子組部份，最終由4月高雄站封王的彰化「最強移工」Jonathan Bauson拿下二連霸，這位來台已經快7年的菲律賓移工，在2009年就開始為了身材而健身，來台後持續保持健身的習慣，每天利用有限的時間鍜鍊，雖然這次比賽前一個月才因為騎車摔傷肋骨，但最終還是以2小時06分48秒完賽獲得總排第一，他說：「我很喜歡這次的賽道，很有挑戰性，運動後我從過去70公斤到現在一直保持60或61公斤左右的身材，我很喜歡這樣，除了行動比較迅速之外，精神也會好很多。」
5天前才剛以8天16小時54分11秒完成創下台灣山岳史上最快速完成中央山脈全境縱走紀錄的越野跑好手周青，今頂著還沒完全恢復體能下參賽，最終以2小時13分56秒男子總排第三、台灣第一的成績完賽，他說：「因為5天前才剛挑戰完成，體能也完全沒有恢復下，本來就是抱著玩玩的心態參賽，這次賽道有大肚山最著名的大顆鵝卵石，而且賽道都一直有一小段是特別劈開的道路，踩下去都要很小心腳才不會『翻船』。」
台灣斯巴達前後任大使周季瑩、何秋孟各自奪下野獸賽BEAST女子組第3、4名，兩人對這次的賽道也是大推，何秋孟還開笑說，「今年的賽道可以叫著『腳踝破壞賽道』，因為腳一踩下蘆葦下面不知是深是淺，每一步都要很小心，我在前3公里腳踝就翻了兩次。」
倒是周季瑩很推今年的賽道，她說：「這應該是我跑過自2020年10月貢寮站以來最有趣的賽道，這兩年的斯巴達都比較偏路跑，比起來會比較無聊，但這次就比較偏越野跑，感覺更好玩！」
今天進行的小勇士KIDS更讓場面熱鬧萬分，不少小勇士的家長比選手更亢奮。在年齡最高的12-14歲組中，在4月高雄站才被中斷連冠紀錄、來自高雄文山國中的國二生林冠桀又重新拿回冠軍，父親林爸透露兒子都旦在半推半就下才來比賽，他說：「我們是為了培養兒子的興趣，都是一開放報名，我們就先報了，冠桀先前腳不舒服影響，這次是經過半年休息後再度參賽，雖然冠桀並不是校隊，但他從小就踢足球，練就很好的體力，小六後開始打網球，參加斯巴達也是半強迫才參加，但他就是可以拿到冠軍！」