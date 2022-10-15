彰化不能再流標！蔡英文挺黃秀芳再現榮光　藍批大言不慚

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總統蔡英文助講時說，彰化不只有歷史文化，也是六都以外人口最多的工商大縣，前縣長魏明谷看到世界趨勢的發展，知道未來和全世界做生意都需要綠電，任內推動風光大縣，讓彰化成為全台灣供應綠電最好的地方，可望帶動上兆元投資。繼任者卻沒有接續推動，本來看好風電發展前景的業者，也把公司移到其他縣市，她說：「產業留不住、技術人才也留不住，發展就受限制。」
蔡英文再批評彰化縣多項重要建設流標，4年前黃秀芳爭取26億大埔截水溝堤岸道路經費，已5度流標、竹塘鄉衛福大樓和八卦山大佛修復工程都流標9次、原要發展海上遊憩、兼做風機港口的漁港開發案，廠商主動停工解約。她說：「彰化縣政不能再流標了！」
蔡英文指出，台灣發展風電的成績，在亞洲已經名列前矛，台灣未來將打造成亞洲綠能中心、彰化將成為台灣的綠能首都。地方要有個好縣長，和中央一起努力、帶動地方進步，才能把魏明谷推動到一半風光大縣，令其風光再現。
王惠美競選總部發言人張建豐則批評，蔡英文以「百工百業相挺」為題造勢，講得道貌岸然，但讓百姓生活苦哈哈的，正是民進黨政府，人民真實的感受就是萬物齊漲，荷包縮水！今年消費者物價指數（CPI）年增率為2.92％，創14年來新高，百姓叫苦連天，蔡總統竟還大言不慚談政績。
張建豐說，缺工缺料是全國普遍現象，中央的工程同樣因疫情衝擊、國際營造物價大幅波動的影響，而一再流標，既然是全國性的問題，蔡總統就不該一味指責、甩鍋給地方。他強調王惠美一直秉持踏實施政的理念，照顧人民的生活，111年上半年彰化縣平均失業率3.6％，低於全國的3.66％，已是全國第2低。蔡英文和民進黨政府應多思考產業對策、想想百姓福祉，切勿一心只想拚選舉。