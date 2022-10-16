獨／「甜心虎牙」曝樂天女孩私下交情 渴望交往運動型男
樂天桃猿啦啦隊成員伊伊（陳伊）被封為「甜心虎牙」，現在除了是女團「伊梓帆」的一員之外，也參與如火如荼進行中的節目《全明星運動會》第四季，她昨（15）日特地到中壢擔任知名運動品牌一日店長，害羞表示自己特別喜歡運動型的男生。
伊伊在《全明星》中積極訓練跑步，100公尺測驗從19秒進步到15秒，最自豪在射箭項目中差一分就滿分，而對跨欄則是有些恐懼，「我本身對跨欄就有些陰影，之前有不小心摔跤過。」伊伊從小就喜歡和爸爸一同去欣賞棒球，後來也如願當上「樂天女孩」，坦言很開心加入這個大家庭，「我們有25位女孩，大家私下感情都很好，很難說跟誰最好，不過和沐妍、曉帆已經認識10年，她們一個眼神，我就知道她們想說什麼。」
近來疫情微解封，伊伊透露特別想去的國家是日本，「因為很久沒有欣賞雪景了，所以很想去北海道玩。」談到年底的世足，伊伊表示沒有特別支持的球隊，不過在參與《全明星》後，有發現踢足球相當不容易，之後會特別關注。伊伊坦言未來若有機會踏進演藝圈，會想朝「全方位女藝人」前進，「我很想演戲，尤其是鬼片，看我的虎牙就知道很適合演吸血鬼。」
※【NOWnews 今日新聞
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