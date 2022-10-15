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盼12月18日訂為新住民日　陳時中允設新住民創意產業園區

▲陳時中與新住民對談，並提出3大願景，盼台北能讓新住民安居樂業。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中與新住民對談，並提出3大願景，盼台北能讓新住民安居樂業。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-15 19:37:47

民進黨台北市長參選人陳時中今（15）日下午與新住民座談。他在座談會中針對新住民提出「多元共榮」、「培力發展」、「貼心照顧」等3大願景，要成立新住民創意產業園區，並在12個行政區都設立新住民單一窗口，且將12月18日訂為「新住民日」，盼讓台北市成為大家的家。

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陳時中今日在滿場身穿國服的新住民關注之下，說明對台北市的「新」3大願景，他說雖然大家的出身都不一樣，但未來是一樣的，大家都身在台北。

陳時中提出的第一願景為「多元共榮」。目前台北的新住民事務委員會27位委員當中，新住民只有5位，比例僅佔18.5％，他要提升新住民委員比例達1/3，並由新住民擔任副主委；未來台北市將訂12月18日為「新住民日」，並將當周訂為「多元文化週」，舉辦系列座談、影展、美食、文化活動。另外，陳時中也提出要成立新住民創意產業園區，支持新住民創業，同時也有空間讓特有文化發展。

第二為「培力發展」，陳時中表示，目前北市府雖然規劃很多新住民學習課程，但是都散落在民政局、社會局、勞動局、教育局等局處，上課地點也分散在學校、圖書館、新移民會館等地，報名窗口也不一，中央其實針對新住民成立學習中心會給予7成補助，但全台灣只有台北市和連江縣完全沒有申請，實在是沒有照顧台北6萬多新住民兄弟姐妹的學習權益。

陳時中表示，未來台北要成立新住民共學平台，整合學習資源，與各級市立學校合作，成立「新住民教育推廣學分班」，做為新住民的再進修管道，若要再攻讀碩士，學分也會被承認。他指出，建立新二代人才庫，增進新住民學習與交流，幫助與企業媒合，可解決企業找不到人才的問題，也讓新二代就業更有保障。

第三是「貼心照顧」，陳時中認為，台北要廣設新住民單一窗口，一個行政區設立一個，另也有很多新住民兄弟姐妹反映，不少身邊朋友遭受家暴後，最多只能在庇護所待3個月，對在台灣無依無靠、舉目無親的新住民兄弟姊妹而言，實在太短，所以台北要增設新住民中長期庇護。

陳時中說，台北市作為台灣的首都，要用最溫暖的照顧，讓在台北市的新住民兄弟姐妹都能安居樂業、發光發熱，「台北不只是我的家，也是我們的家」。

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