名下只有妻小、無存款 周江杰告白：我平凡但做事沒包袱
中選會昨日公告各縣市長參選人財產申報狀況，其中，民進黨新竹縣長參選人周江杰名下只有妻小，沒有存款和現金，與競選對手、現任新竹縣長楊文科有極大落差，引發關注。周江杰今（15）日表示，其實自己也不是完全沒財產，只是100萬以下不用申報，自己沒有覺得貧窮；而雖然選舉經費拮据，但他認為這是對的事，如此可以讓他沒有包袱做事的唯一方式，他也謝謝志工與支持者願意一起堅持，「贏面再小我都會盡全力」。
據中選會公告顯示，爭取連任的楊文科、甘秀美夫妻名下，總共擁有約6700多萬的家產，其中現金存款就有1300多萬，而周江杰名下則只有妻小，不僅沒有存款和現金，申報的土地、股票以及保險，統統都是妻子黃書婷所有。
周江杰表示，「就說了跟你一樣平凡啊」，他指出，其實自己也不是完全沒財產，只是根據公職人員財產申報法，100萬以下不用申報 ，而自己生活上沒什麼物慾，也沒有特別感到貧窮或匱乏，倒是大家一直反映看板掛得不夠時，有覺得很缺錢。
周江杰表示，選舉經費雖然很拮据，但他認為這是對的。宇宙萬物平衡流動來去，這是能沒有包袱做事的唯一方式。他也特別感謝不求回報的志工、小額捐款給他的朋友們，「謝謝你們願意和我一起堅持，贏面再小我都會盡全力」。