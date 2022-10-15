短今細肩內衣6連發！「D胸解放」衝擊粉絲：謝謝廠商爸爸
中信兄弟Passion Sisters人氣成員短今，因具有173公分的高挑身材，以及讓人無法招架的D cup身材，不僅廣受球迷深愛，也成為各大廠商的熱門邀約對象。今（15）日短今界接獲內衣廠商邀約，一次放出6張火辣性感照，再度掀起網友們暴動，「謝謝廠商爸爸！」
短今今晚在IG上PO一系列的內衣性感照，「24hr零著感無鋼圈內衣，就是這麼舒服！！這麼chill～」可以看見，短今睽違已久再度解放，大波浪的髮型、微微的淡妝、有如洋娃娃般的清純造型風，再搭上細肩內衣帶來的視覺衝擊，讓原本就火辣的身材更是加分。
貼文曝光不到一個小時，就吸引近萬名網友按讚，展現驚人的流量密碼，「哇喔，讓人捨不得離開」、「穿啦啦隊服的短今和穿一般衣服的短今看起來都好像不同人喔」、「有夠婆」、「像從漫畫裡走出來的少女」、「廠商真的太會了」、「謝謝廠商爸爸。」
現年31歲的短今，本名胡馨儀，2016年加入PS女孩後，就和峮峮成為當年新人王，也因為173公分的身高太過亮眼，很難讓球迷不注意她的存在，也因此獲封「啦啦隊界小巨人」，值得一提的是，短今曾對外聲稱，自己從來沒有戀愛經驗，也成為粉絲們的一大話題。（編輯：詹鎰睿）