Apple Watch當兒童智慧錶好嗎？實測出爐：兩功能很可以
已經開學一些時間了，對於小學生的家長來說可能會有點擔憂，擔心孩子不知去哪些等待爸媽或是安親班來接送，如果臨時有事，也不知道該如何和孩子聯絡，基於種種考量，有些家長會開始找尋兒童智慧錶。如果手上有Apple Watch S4的後續機種，其實可以透過設定「家人共享」來成為孩子的定位手錶。《NOWnews今日新聞》實際使用Apple Watch SE2來實際體驗，看看是不是真的適合小學生？
「家人共享」功能從watchOS 7就已經有了，適用於Apple Watch S4的後續機種，開啟Apple Watch SE2便可開始進行設定，手機會詢問是為自己設定或是為家庭成員設定，選擇替沒有iPhone的孩子設定為家庭成員。使用Apple Watch SE2在安全防護網下提供SOS緊急服務、車禍偵測和回溯的路徑引導返回。運動目標不用步數來計算，改以運動的分鐘數，在App內建議進行60分鐘的快走強度活動。
為了避免小孩分心，新增加了「上課時間」功能，在「上課時間」的排程內可以阻擋App的通知，錶面只會顯示時間，讓智慧錶成為單純只能看時間的功能手錶，但遇到緊急狀況可以長按錶冠來解鎖，還可以在排程內設定允許使用的App。意味著，孩子解開螢幕想玩手錶，但沒有在允許名單內也是無法使用，且在手機內還可以看到上課時間內手錶被解鎖了幾次。
實際在使用上，分享位置算是實用的功能，家長可以在手機內透過《尋找》App內的「裝置」找到手錶的定位，也可以設定當孩子不在指定的範圍內會發送通知。至於Apple Watch對於小學生適合嗎？如果想要高度「關心」孩子學校生活，在Apple高度重視隱私的基礎下，家長在「家人共享」的功能下是無法像其他兒童手錶一樣有很豐富的功能可以使用。
但如果在乎孩子的安全，想定位孩子是否有安全到班，以及緊急通話狀態下，Apple Watch的確可以發揮該有的功能，若想要通話需要先申請esim才可使用。另外，以外型上來說，Apple Watch耐看耐用程度也較高，用到國中也不會有稚嫩感，不需要另外換手錶。至於容易分心的孩子，在「上課時間」就是一隻單純手錶的功能，玩個1天大約就會覺得沒有趣味了，讓手錶回歸定位和緊急聯絡的角色。
預購iPhone 14領券折千加碼抽iPad 9