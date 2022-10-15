尼莎颱風增強逼近！北台灣降超大豪雨　發不發陸警條件曝

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尼莎的外圍環流今日就已經開始對台灣迎風面的北部、東北部帶來雨勢，氣象局預估今晚降雨型態和白天類似，宜蘭山區、桃園以北山區到北海岸，都仍會有豪雨發生，需要留意的是，明日晚上颱風逐漸移動到西南側，屆時適逢東北季風增強，迎風面地區雨勢將更加明顯，「臺北市山區」有局部大豪雨或超大豪雨發生，宜蘭縣、新竹縣山區及基隆北海岸、新北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及臺中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。
截至今日晚間8點20分為止，全台累積降雨最多的地方是台北市士林區擎天崗測站的515.5毫米，其次依序是台北市北投區陽明山測站398.5毫米、宜蘭縣大同鄉翠峰湖測站314毫米、北投區鞍部測站236毫米、新北市瑞芳區五分山測站224.5毫米，降雨都達到豪雨、大豪雨甚至超大豪雨的等級。
風力部分，明日白天情況和今日類似，在中部沿海、離島、澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島、恆春半島都容易出現9~10級的強陣風；不過明日晚上隨著東北季風增強，風還會加大，下週一、二中部沿海地區、澎湖、金門、馬祖、恆春半島都有11級強陣風出現機率，其餘各地沿海也有8~9級以上強震風，西半部內陸地區風力也會比平常更為強勢，民眾務必留意。
根據氣象局今日晚間8點資料顯示，輕颱尼莎目前位於鵝鑾鼻東南方約410公里海面上，以每小時15轉18公里速度，向西北西轉西方向進行，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，七級風暴風半徑120公里。
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