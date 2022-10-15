2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

尼莎颱風增強逼近！北台灣降超大豪雨　發不發陸警條件曝

▲今年第20號颱風「尼莎」持續影響台灣，由於其暴風圈仍對台灣周邊海域造成威脅，因此中央氣象局持續針對此輕度颱風發布海上颱風警報。（圖／中央氣象局提供）
▲今年第20號颱風「尼莎」持續影響台灣，由於其暴風圈仍對台灣周邊海域造成威脅，因此中央氣象局持續針對此輕度颱風發布海上颱風警報。（圖／中央氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-15 21:25:242022-10-15 21:26:05

今年第20號颱風「尼莎」持續影響台灣，由於其暴風圈仍對台灣周邊海域造成威脅，因此中央氣象局持續針對此輕度颱風發布海上颱風警報，在過去3小時，尼莎強度略為增強，氣象局預估其未來發展有限，最多可能只會加強為輕颱「中段班」的等級，暴風圈無擴大很多路徑上也並無明顯北偏，發布陸上警報機率偏低明日白天是觀察重點。不過其外圍環流仍會在明後兩天（10/16、10/17）帶來大雨，風力則會在下週一、二（10/17、10/18）影響最劇，氣象局將持續關注颱風最新動態，請民眾多加留意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局預報員謝佩芸指出，尼莎路徑上預計今晚會持續移動進入巴士海峽南側，明日白天到台灣的正南方，屆時為颱風最接近台灣的時刻，謝佩芸強調，明日白天尼莎還是會持續增強，暴風半徑可能達200公里，但發布陸上警報機率偏低，詳細情形要看它進入巴士海峽後的發展狀況，預估下週一進入南海後，就逐漸遠離台灣，不過外圍環流和東北季風影響，反而會出現「颱風遠離風卻越大」的情況。

尼莎的外圍環流今日就已經開始對台灣迎風面的北部、東北部帶來雨勢，氣象局預估今晚降雨型態和白天類似，宜蘭山區、桃園以北山區到北海岸，都仍會有豪雨發生，需要留意的是，明日晚上颱風逐漸移動到西南側，屆時適逢東北季風增強，迎風面地區雨勢將更加明顯，「臺北市山區」有局部大豪雨或超大豪雨發生，宜蘭縣、新竹縣山區及基隆北海岸、新北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及臺中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。

截至今日晚間8點20分為止，全台累積降雨最多的地方是台北市士林區擎天崗測站的515.5毫米，其次依序是台北市北投區陽明山測站398.5毫米、宜蘭縣大同鄉翠峰湖測站314毫米、北投區鞍部測站236毫米、新北市瑞芳區五分山測站224.5毫米，降雨都達到豪雨、大豪雨甚至超大豪雨的等級。

風力部分，明日白天情況和今日類似，在中部沿海、離島、澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島、恆春半島都容易出現9~10級的強陣風；不過明日晚上隨著東北季風增強，風還會加大，下週一、二中部沿海地區、澎湖、金門、馬祖、恆春半島都有11級強陣風出現機率，其餘各地沿海也有8~9級以上強震風，西半部內陸地區風力也會比平常更為強勢，民眾務必留意。

根據氣象局今日晚間8點資料顯示，輕颱尼莎目前位於鵝鑾鼻東南方約410公里海面上，以每小時15轉18公里速度，向西北西轉西方向進行，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，七級風暴風半徑120公里。

>>>最好看的天氣新聞，最實用的穿搭撇步，都在《時尚氣象台》！！！

尼莎最新風雨預估！有機會放「颱風假」？氣象專家給答案

尼莎颱風還會變強！明後「東豪雨、西強風」　最新路徑曝

「尼莎颱風」生成！氣象局下午4點發海警　陸警機率曝光

雨區又擴大！雙北等「8縣市」豪、大雨特報　警戒區域曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀