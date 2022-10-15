動力火車唱到一半！許富凱衝上台 3人大玩「老漢推車」
動力火車今（15）日在高雄巨蛋舉行「都是因為愛世界巡迴演唱會」高雄場，許富凱驚喜擔任演唱會嘉賓，現場還與動力火車合力擺出「老漢推車」的姿勢，逗樂全場歌迷。
身穿螢光色閃電西裝的動力火車以歌曲《I’ll Be Back》、《繼續轉動》，為演唱會揭開序幕，唱完《再會吧！我的心上人》， 動力火車向歌迷打招呼：「高雄現場的朋友大家好，原本5月要唱，因為疫情的關係延期，今天非常開心能看到這麼多熱情的朋友。」他們也提早介紹今天來現場觀賞的嘉賓，包含玖壹壹，還有永遠的師妹Selina，其中Selina還是與男友一起觀賞，男友的高清正臉照也意外曝光。
唱到《酒醉的探戈2001》時，許富凱驚喜從後方現身，一曲合作結束後，他感謝動力火車邀請擔任嘉賓：「我很榮幸，我好感動喔，上一次（演唱會）延期怕你們不再找我了。」動力火車也不改幽默的風格回應：「本來真的沒有要找你啦！最後找不到人只好...沒有啦！我們真的很喜歡你唱歌。」現場還安排3人在台上擺出特定姿勢，其中一個「老漢推車」姿勢，逗樂全場，尤秋興還真的躺在地上，用雙腳撐起顏志琳，許富凱則是努力拉著顏志琳的腿，不讓他摔倒。許富凱開心表示小學時，每天會守著電視看《還珠格格》，只因為想聽到動力火車演唱的《當》，因此提出要合唱的要求，動力火車一聽大方答應，3人在現場合唱了一小段該曲。