T1／布朗狂飆10三分砍38分　劉孟竹：需要他多出手

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽後獵鷹主帥劉孟竹表示，熱身賽還是以測試為主，今天團隊本土球員和洋將配合的默契都還不錯，「德古拉輪休，Smart苦撐48分鐘，比賽中還出現兩名傷兵，不過其他球員還是把比賽撐完，辛苦他們了。」
布朗上賽季在P.League+的高雄鋼鐵人隊就已經讓人看到他全面的身手，不少球迷戲稱他「自帶體系」，今年轉戰T1聯盟，他在熱身賽就展現出兇猛的外線火力，似乎已經很適應球隊給出的新定位。
賽後受訪時布朗透露，獵鷹教練團昨天在賽後要自己打得有侵略性，更多主動的進攻，他也認為今天團隊的每一名球員都做得很好，整場比賽都在奮鬥，為大家感到驕傲。
劉孟竹誇讚布朗非常全面，能夠得分、能傳球、也能抓籃板，還能從一號打到四號，是球隊的一枚活棋。「他配合度非常高，只要和他溝通都願意配合，一直在做幫助球隊的事。他三分投射能力在隊上算是高的，所以我昨天賽後也和他說：『我知道你想要幫助隊友，但球隊需要他多進攻』。」
今天比賽中，布朗多次藉由無球跑位得到空檔，接獲谷毛唯嘉的傳球後，射籃得分，無球得分能力並不遜於持球進攻。劉孟竹直言布朗不只是十分全能，還是非常好的領導者，這一場投進10記三分球，簡直「不可思議」。